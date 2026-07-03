El juez del 'caso Koldo' cita como investigada a Jésica, expareja de Ábalos, por su enchufe en dos empresas públicas

Rodríguez admitió ante el Supremo que cobró un sueldo público sin trabajar en dos empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes.

La citación responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la condena reciente de Ábalos por el Tribunal Supremo.

El juez Ismael Moreno ha citado como investigada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en el marco del 'caso Koldo'.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha citado como investigada a Jésica Rodríguez, la joven que fue pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de que el Tribunal Supremo, que ha condenado recientemente a Ábalos, haya concluido que Rodríguez fue enchufada en dos empresas públicas adscritas a Transportes.

La joven, que admitió al Supremo que no trabajó pese a cobrar un sueldo público cada mes, está citada a declarar ante Moreno el próximo día 20 de julio.

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