Granados, condenado a dos años y medio como "facilitador político" de amaños en favor de Waiter Music entre 2007 y 2014

La trama consistía en adjudicar contratos de festejos y eventos a Waiter Music, beneficiando a la empresa a través de expedientes predeterminados y pagos irregulares.

También han sido condenados varios exalcaldes de municipios madrileños, mientras que los de Móstoles han resultado absueltos.

La sentencia señala que Granados actuó como "facilitador político" de los amaños, ejerciendo influencia sobre los órganos decisores sin competencia administrativa directa.

Francisco Granados ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por fraude continuado y prevaricación, favoreciendo contratos a Waiter Music entre 2007 y 2014.

La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por los delitos de fraude continuado y prevaricación, por favorecer en la adjudicación de contratos, entre los años 2007 y 2014, a la empresa de organización de espectáculos Waiter Music.

La sentencia considera que Granados, quien fuera consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y alcalde de Valdemoro, no fue un simple gestor de esta operativa, sino un "elemento impulsor y facilitador del sistema" de amaños "desde una posición de poder político e influencia determinante".

Así lo subrayan los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargado de juzgar esta pieza separada, la número 7, de la macrocausa denominada Púnica.

En esta rama del caso se enjuiciaba a 14 personas, entre alcaldes y técnicos, por una serie de contratos otorgados por la Comunidad de Madrid y por distintos ayuntamientos de la región en favor de Waiter Music, propiedad del empresario Jose Luis Huerta, fallecido antes de poder sentarse en el banquillo de los acusados.

La sentencia señala que "Granados mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa".

"Y se benefició de la relación mediante la recepción de sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragadas por el empresario [José Luis Huertas]", expresa la resolución.

Granados no ha sido el único condenado. También engrosan esta lista los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno.

Han sido condenados a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.

La Sala de lo Penal le ha impuesto una pena de dos años de prisión a la exregidora de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y la misma al ex primer edil de Moraleja de En Medio Carlos Alberto Estrada.

Resultan absueltos los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo.

Según los hechos probados de la sentencia, Waiter Music estuvo trabajando con el Ayuntamiento de Valdemoro desde 2004 hasta 2013. Entre 2007 y 2011, con los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En medio. Todos ellos, gobernados por entonces por alcaldes del PP.

El resumen de los amaños es sencillo: "Los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music, bien a empresas controladas, directa o indirectamente, por José Luis Huerta".

Este último, según expresa la sentencia, "para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos", llegó a asumir de su bolsillo el coste de alguno de estos festejos.

En otros casos, presentó facturas "por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos".

Estos eventos eran fiestas patronales, conciertos, celebraciones de Carnaval, cabalgatas de Reyes Magos...

Otra pieza de 'Púnica'

Granados estuvo en prisión preventiva entre 2014 y 2017 por el caso Púnica. Actualmente, está en libertad.

Como informó EL ESPAÑOL, a finales del pasado mayo, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña le ha enviado a juicio por otra de las piezas de esta macrocausa, la número 8.

Piña tomó la misma decisión respecto de los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza.

Esta pieza separada, la número 8 de Púnica, está centrada en las supuestas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en operaciones vinculadas a la empresa pública Arpegio y en supuestos amaños de contratos de transportes en la Comunidad de Madrid.