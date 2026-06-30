Begoña pide permiso al juez para ir a una cumbre a Ankara y a Londres, a la graduación de su hija, tras 6 días sin pasaporte

La petición de viaje incluye acompañar al presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN y regresar desde Londres tras la graduación en un vuelo comercial.

El juez Juan Carlos Peinado le retiró el pasaporte a Gómez hace seis días como medida cautelar para evitar un posible riesgo de fuga.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha solicitado permiso al juez para viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres, para la graduación de su hija.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha pedido permiso al juez que la ha mandado a juicio, Juan Carlos Peinado, para poder acudir a una cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Londres.

Gómez lleva tan sólo seis días sin pasaporte, después de que Peinado, el pasado miércoles, la obligase a entregarlo, como medida cautelar previa a su juicio.

Peinado acordó esta medida cautelar para evitar un supuesto riesgo de fuga, que el juez considera fundado.

Especialmente, ya que, como plasmó en una polémica resolución, los policías que escoltan a Gómez, lejos de evitar su fuga, podrían ayudarla a huir de España.

Ahora, en un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, solicita a Peinado permiso para que ésta pueda viajar fuera de España "del 7 al 10 de julio".

Su intención es la de acudir a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, la capital turca, y, posteriormente, desviarse a Londres, para acudir a la graduación de una de las dos hijas del matrimonio presidencial.

Como explica el letrado, Gómez ha sido invitada a Turquía por Emine Erdogan, esposa del presidente del país.

La mujer de Sánchez pretende integrarse en la comitiva española, viajar a Ankara en avión oficial y "acompañar al presidente del Gobierno" durante la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Atlántica.

"La vuelta se realizará vía Londres, para poder asistir a la graduación de su hija, realizándose la vuelta en avión comercial, el día 10, desde Gran Bretaña", explica Camacho.

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