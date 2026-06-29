Barrabés se aprovechó de un elogio de Sánchez en plena valoración de las ofertas a los contratos 'amañados' en Red

La UCO destaca la relación fluida entre directivos de Barrabés y responsables de Red.es, así como el protagonismo otorgado al grupo en eventos oficiales.

Correos internos de Red.es revelan posibles amaños y arbitrariedad en la puntuación de las ofertas, favoreciendo a Barrabés frente a otros licitadores.

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, firmó cartas de apoyo a las ofertas de Barrabés, que acabó adjudicándose contratos por más de 10 millones de euros.

El Grupo Barrabés utilizó elogios públicos de Pedro Sánchez a su plataforma para reforzar su imagen ante Red.es durante la valoración de contratos.

El Grupo Barrabés utilizó a su favor ante Red.es los elogios que le dirigió públicamente el presidente del Gobierno el 22 de enero de 2021, en un acto celebrado en Aragón. Sánchez se refirió en términos encomiables a la plataforma de digitalización de pymes 'Attitude Academy', impulsada por Barrabés.

"Justo el viernes pasado nos sorprendió que Pedro Sánchez reconociera [la herramienta 'Attitude Academy'] en un evento público, lo cual nos hizo mucha ilusión", escribió Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabés, a Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es, en un correo electrónico fechado el 27 de enero de 2021, cinco días después de la mención de Pedro Sánchez.

En ese momento, los responsables de Red.es estaban en plena fase de valoración de las ofertas presentadas a varios contratos que acabaron siendo adjudicados a Barrabés por más de 10 millones de euros.

Elogios de Pedro Sánchez al grupo Barrabés, el 22 de enero de 2021.

En dos de esos contratos, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, firmó cartas de manifestación de interés en apoyo a las ofertas de Barrabés. El fundador de este grupo, Carlos Barrabés, ayudó a las actividades sobre transformación social competitiva llevadas a cabo por la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid.

La UCO ha encontrado en los correos internos de Red.es mensajes que ponen de manifiesto un posible amaño de las valoraciones para que los contratos fueran finalmente adjudicados a Barrabés.

"Piensa que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí", escribió uno de los empleados de Red.es encargados de la valoración de los criterios del concurso sujetos a juicio de valor.

En respuesta, otro trabajador de Red.es, contestó: "Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, [otras dos licitadoras] son mejores. ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?".

"No lo entiendo. Con la que está cayendo y nos tienen haciendo numeritos para que los súper jefazos señalen con sus dedazos», escribió una técnica evaluadora.

Para la UCO, existió «una decisiva arbitrariedad» en la puntuación de las ofertas. «La UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor", indica en un informe presentado a la Fiscalía Europa, que ha investigado varios de estos concretos por estar financiados con fondos europeos.

El mensaje de Ciprés a Prieto aprovechaba una intervención de Pedro Sánchez durante el acto de presentación en Aragón del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente (...) Quiero destacar una iniciativa que ellos [Grupo Barrabés] pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo». dijo el presidente del Gobierno.

Ciprés escribió a Prieto para indicarle que la plataforma 'Attitude Academy' "ha seguido creciendo y evolucionando".

"Hace unos días, hablando con Carlos [Barrabés] nos pareció buena idea el poder haceros un 'update' y contaros todo esto", añadió.

Entonces aprovechó para destacar que "justo el viernes pasado nos sorprendió que Pedro Sánchez lo mencionara y reconociera en un evento público, lo cual nos hizo también mucha ilusión".

El CEO de Barrabés aludió al proceso de adjudicación que en ese momento estaba en marcha en Red.es: "Como estamos a la espera de alguna resolución de pliegos con vosotros, quizá no proceda hacerlo hasta dicha resolución".

Pero a continuación opinaba que "como son temas no conectados e independientes, lo vemos cuando queráis si crees que no hay problema con eso [las adjudicaciones pendientes]. Me decía Carlos que si quiere estar David haría también él por meterse".

El correo iba dirigido a Luis Prieto, el alto cargo de Red.es que firmó el informe de valoración de las ofertas.

"David" era David Cierco, en aquel momento director general de Red.es, una entidad pública empresarial dependiente del Gobierno que impulsa la transformación digital de la sociedad, las empresas (especialmente pymes) y el sector público.

La UCO no ha encontrado en el buzón de Prieto ninguna comunicación en respuesta al correo de Ciprés.

El informe de los investigadores pone de manifiesto que, ya con anterioridad a la adjudicación de los contratos que investiga la Fiscalía Europea, la relación de los directivos de Barrabés con los responsables de Red.es era muy fluida.

El 23 de marzo de 2020, tres meses antes de la licitación de esos contratos, Ciprés envió a Cierco un correo con un enlace a la página web de Barrabés donde ponía a disposición de Red.es recursos gratuitos destinados a pymes.

Con posterioridad, Red.es organizó un evento online para presentar la plataforma AceleraPyme. Estaba previsto que el evento contara con la participación de colaboradores, si bien el único que desde el principio estuvo previsto fue Barrabés.

El 4 de mayo de 2020, Noemí Lera, secretaria general de Red.es, escribió a otros directivos de la entidad un correo en el que indicaba que "el DG [director general, David Cierco] le ha enviado la nota sobre el evento a la Secretaria de Estado y no quiere empezar a gestionar nada hasta que obtenga su visto bueno (...). Con respecto a las empresas colaboradoras, le gusta Barrabés y sobre las demás no tiene una preferencia concreta".

"Pese a que la plataforma AceleraPyme cuenta con un elevado número de instituciones dispuestas a colaborar, desde el inicio de la iniciativa Red.es otorga un gran protagonismo al Grupo Barrabés", señala la UCO.

El caso de Barrabés es "de especial significación", afirma, dado que se encuentra entre los dos únicos, junto con IBM, que fueron invitados a participar como ponentes en el evento digital que se celebraría para presentar la plataforma.

"Ahora bien, a diferencia de IBM -frente a la que se barajaron otras alternativas como Microsoft o Telefónica-, Barrabés fue elegido para participar en el evento desde el primer momento que se inició la organización del mismo, siendo apoyada su presencia por el propio Cierco".