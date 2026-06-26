Correos de Red.es prueban el amaño de las adjudicaciones a Barrabés que avaló Begoña: "Hay que bajarles la nota a los otros"

Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es, aparece como figura clave en la manipulación de valoraciones para beneficiar a Barrabés.

La UCO destaca arbitrariedad en el proceso y directrices explícitas para bajar la nota a competidores como Everis, favoreciendo así al grupo de Barrabés.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, firmó cartas de recomendación que Barrabés usó para ganar las licitaciones investigadas.

Correos internos de Red.es muestran indicios de amaño en la adjudicación de contratos por más de 10 millones de euros a favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge varios e-mails internos de la entidad pública Red.es que aportan pruebas de un supuesto amaño, en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, en la obtención de dos contratos por valor de más de 10 millones de euros.

Se trata de las dos licitaciones a cuyos procesos de adjudicación Barrabés presentó dos manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto) firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Uno de esos correos electrónicos dice lo siguiente, en relación con las ofertas competidoras: "Piensa que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí".

En respuesta, el receptor del anterior correo, trabajador de Red.es, contesta: "Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, [otras dos licitadoras] son mejores. ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?".

La UCO subraya en su informe, de más de 300 folios y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que la UTE (unión temporal de empresas) de la que formó parte Barrabés "resultó ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad".

De hecho, la Guardia Civil concluye, tras analizar decenas de correos internos de Red.es, que "la predilección" por esta UTE "se observa durante todo el proceso de valoración".

Todos estos mails incluyen, como subraya la UCO, conversaciones privadas entre miembros del grupo de evaluación. Es decir, entre los encargados de asignar una nota a cada uno de los licitadores en base a los criterios subjetivos.

Varios de estos correos aluden de forma continua a un tal Luis. ¿Quién es? Se trata de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es.

Es decir, el alto cargo de Red.es que acabaría firmando el informe de valoración de las ofertas, elemento clave para que la adjudicación le fuese concedida al Grupo Barrabés.

Otro de los correos internos, de un alto cargo de la entidad pública a una empleada, ordena lo siguiente: "A ver Laura, el informe [de valoración] lo firma Luis. Si ha pedido que se baje a 7 [puntos], hay que bajarlo".

Este mail está fechado en marzo de 2021. Su emisor es José Ignacio Sánchez, subdirector de Economía Digital de Red.es. Es decir, el número dos de Prieto Cuerdo.

Ese mismo día, Sánchez le insiste a su compañera con una directriz clara: "Simplemente, hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó ayer Luis y cascarle un 7".

La conclusión de la UCO es clara: se produjo una "decisiva arbitrariedad" en favor de Barrabés, quien fue profesor en el máster asociado a la cátedra universitaria que Begoña Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, durante la instrucción del llamado caso Begoña —por el que, previsiblemente, tanto la esposa de Pedro Sánchez como el empresario irán a juicio—, ha quedado demostrado que ambos se reunieron varias veces en el Palacio de la Moncloa.

El juez instructor de esta causa subrayó en una resolución reciente la coincidencia temporal entre la ayuda que Barrabés habría brindado a Gómez con el supuesto favor de vuelta: la firma de sendas cartas que el empresario aportaría a dos licitaciones públicas, que ganó.

Además, existe una tercera adjudicación que se llevó Barrabés, valorada en otros cuatro millones de euros, cuya valoración fue decidida por el mismo Luis Prieto y que la UCO también considera sospechosa.

El informe policial también describe lo que parece un boicot desde dentro de la Administración —Red.es está adscrita actualmente al Ministerio de Transformación Digital, en manos del socialista Óscar López— a la principal competidora del Grupo Barrabés.

¿Cuál? La consultora Everis, que suponía una amenaza para la victoria de Barrabés por la calidad de su propuestas técnica.

La UCO desvela directrices —órdenes, aparentemente, de Luis Prieto— para bajar artifiosamente su nota.

Un técnico de Red.es escribió en otro correo: "Pero la excelencia, según él, está en Barrabés. Esto, unido a que no quiere Everis ni en pintura, pues lleva a una justificación (muy difícil, por otra parte) de reducción de la nota de Everis".

Otro mensaje va en el mismo sentido: "Luis lo que quiere sobre todo es bajarle a Everis. Por lo visto, no le mola nada que esté como finalista de todo pliego que sale desde ED [Economía Digital]".

Los evaluadores del primer escalón de control se plantaron inicialmente. Los correos que enviaron recogen que, según las plantillas de homogeneización oficiales, la nota de Everis era de un "8 largo" y que bajarla a un 7 era incoherente.

Finalmente, se impuso el criterio de la dirección, entre constantes menciones a "Luis", y se le bajó las notas a 7,5 y 7, pese a las quejas de varios técnicos.

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