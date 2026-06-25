Teijelo, abogado de Cerdán, admite visitas a la Fiscalía con Leire y declara que le contrató el PSOE para análisis judicial

En la causa también están siendo investigados la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el exconsejero Gaspar Zarrías, sospechosos de participar en pagos y maniobras para influir en procedimientos judiciales.

El juez Pedraz investiga supuestas maniobras de Cerdán y Díez para desbaratar causas judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

El PSOE pagó a Teijelo al menos 75.000 euros por sus servicios, aunque dejó de abonarle otras facturas tras convertirse en defensor de Cerdán, investigado por corrupción.

Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, admitió ante el juez que realizó visitas a la Fiscalía junto a Leire Díez y fue contratado por el PSOE para analizar resoluciones judiciales.

Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire.

El letrado, interrogado como investigado en este procedimiento, ha confirmado que realizó visitas a la sede de la Fiscalía junto a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Y ha confirmado que este partido le contrató para que realizase análisis de resoluciones judiciales y de la viabilidad de varios procedimientos que afectaban a la formación. De hecho, el PSOE le pagó por ello, al menos, 75.000 euros.

Dos facturas, no obstante, que suman otros 50.000, no se las abonó por "incompatibilidad", una vez que Teijelo pasó a ser defensor de Santos Cerdán, el ya exsecretario de Organización socialista investigado por corrupción.

Pedraz investiga en esta causa judicial las supuestas maniobras, orquestadas por Cerdán y ejecutadas por Díez, para tratar de desbaratar causas judiciales que afectasen al PSOE y al entorno político y familiar de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

En el sumario de esta causa, constan decenas de mensajes entre la fontanera del partido y Teijelo.

De hecho, como él mismo ha admitido este jueves y ya había confirmado la Fiscalía, ambos se reunieron en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

Ahora bien, en contra de lo manifestado por el Ministerio Público, Teijelo ha sostenido ante el juez Pedraz que no presentó en esos encuentros a Leire Díez como su "compañera de despacho", ya que no lo es.

La mujer fue militante del PSOE hasta el 3 de junio de 2025 —poco antes de que la Justicia comenzase a investigar a Cerdán, de quien se presentaba como "mano derecha" en la sombra— y es periodista de formación.

Ahora bien, durante varios meses se reunió con guardias civiles, algún expolítico y empresarios con causas judiciales abiertas para ofrecerles supuestos beneficios a cambio de información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita y la Fiscalía Anticorrupción.

En todo caso, este jueves, Teijelo no ha querido aclarar el motivo de sus visitas con Leire Díez a la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la madrileña calle de Fortuny.

Tampoco aportó ningún detalle Teresa Peramato, la actual fiscal general del Estado —sucesora, por tanto de García Ortiz—, cuando fue interrogada en la comisión de investigación del Senado que aborda estos hechos.

Peramato se escudó en la reserva sumarial, la que impone la ley procesal penal, para no dar ni un solo dato sobre la insólita presencia de Díez y Teijelo en Fortuny en marzo y abril de 2025.

Leire Díez, Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.

Por tanto, a día de hoy, sigue siendo un misterio qué asuntos abordaron ambos en esas dos reuniones con Villafañe.

En esta misma causa judicial, además de a Santos Cerdán, a Teijelo y a Leire Díez, el juez Pedraz investiga a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

También, al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías, quien tuvo contratada en su lobby, Zaño Sociedad Consultora, a la fontanera, a la que abonó 16.000 euros en cuatro meses.

Fuentes está siendo investigada como —"al menos", en palabras de Pedraz— cómplice de los delitos atribuidos a Leire Díez y Cerdán.

El juez, además, le atribuye un supuesto delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas que encubrírían los pagos a la fontanera para retribuirla por sus maniobras y financiar éstas.

Por otro lado, los investigadores del caso Leire sospechan que el lobby de Zarrías lo que hizo, en realidad, fue asumir una parte de los pagos para sufragar la operación contra jueces, fiscales y la UCO, al igual que, presuntamente, habrían hecho Teijelo y el también abogado Ismael Oliver.