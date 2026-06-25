Las dos acusaciones populares de todos los casos del 'entorno Sánchez': "Sin nosotros, no se juzgaría al hermano o a Begoña"

Destacan que, sin la acusación popular, procesos judiciales contra el hermano y la esposa de Pedro Sánchez no llegarían a juicio.

Los representantes de estas entidades critican los intentos del Gobierno de limitar la acción popular y resaltan su papel ante la falta de acusación por parte de la Fiscalía.

Ambas organizaciones participan como acusación popular en casos como el de Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo, Hidrocarburos, Zapatero y Leire.

Hazte Oír e Iustitia Europa defienden la figura de la acusación popular en causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Hazte Oír y Iustitia Europa, las dos organizaciones que ejercen la acusación en las principales causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, han celebrado este jueves por la tarde un acto en defensa de esta figura, de la también llamada acción popular.

Esta institución permite a personas y agrupaciones personarse en causas judiciales penales sin ser perjudicados directamente por los delitos que se investigan, sino en defensa de intereses generales.

Y la organización Hazte Oír (HO) y el partido político Iustitia Europa (IE) lo hacen, por ejemplo, en el caso Koldo, en el caso Begoña, en el caso David Sánchez, en el caso Hidrocarburos, en el caso Zapatero o en el caso Leire.

"No debemos permitir que nos quiten este derecho", ha señalado Nouna Lozano, abogada de HO, al inicio del acto, acerca del ejercicio de la acusación popular

"Es una obligación, es un servicio de patriotismo hacia la comunidad política en la que vivimos. Y luego, como es una obligación, se transforma en un derecho", ha señalado Javier María Pérez-Roldán, también letrado de Hazte Oír, durante su discurso, plagado de evocaciones históricas y religiosas y de críticas al aborto y a la unidad de España.

"Se trata de defender lo común, no lo nuestro", ha sostenido el abogado, quien ha defendido el ejercicio de la acusación popular independientemente de la coyuntura política.

"Hay quien dice: 'Si son de los míos, trago con cualquier cosa, pero si son de los otros no...'. Esa especie de tribalismo está muy mal", ha sostenido Pérez-Roldán, antes de subrayar que no pretende aceptar la imposición de "líneas rojas" por parte de otros partidos distintos al PSOE o de Gobiernos futuros de distinto signo al actual.

En el mismo sentido, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa —el partido político que se define como antipartido—, ha defendido la "obligación moral" de ejercer la acusación popular y el rol de la prensa como fiscalizadora del poder y del funcionamiento institucional.

Especialmente, después de que este mismo jueves, el juez José Luis Calama, quien investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ordenase investigar las filtraciones de documentación de esta causa judicial.

Asimismo, el magistrado también ha limitado el acceso de las acusaciones populares —agrupadas, en esta causa, bajo la dirección letrada del PP— a las diligencias judiciales, como las grabaciones de las declaraciones de testigos e investigados.

Pérez-Roldán ha avanzado durante su intervención que pretende recurrir esta última decisión de Calama. Pardo también. "Si nos dejan, porque, en esta causa judicial, estamos agrupados [bajo el paraguas del PP]", ha matizado.

Todos los intervinientes en este acto —denominado La acusación popular: en defensa de la libertad, que ha reunido a casi 150 personas de público en el madrileño Hotel Meliá Princesa— han mencionado el intento del Gobierno por limitar la acción popular.

De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley para impedir el ejercicio de este derecho a los partidos políticos y sus fundaciones afines.

Ello no impidió que el PSOE, en los días posteriores, se personase como acusación popular en la causa que investiga la dana de Valencia.

"La acusación popular está siendo clave en muchos casos, en los que la Fiscalía no sólo no acusa, sino que defiende [a los acusados]", ha avanzado Pardo.

"Sin la acusación popular, ni David Sánchez ni Begoña Gómez estarían sentados en banquillo", ha subrayado el letrado, en alusión al juicio, recientemente celebrado contra el hermano de Pedro Sánchez y acerca del eventual juicio ante un jurado contra la esposa del presidente del Gobierno.

En efecto, en ambos procedimientos, la Fiscalía no acusa a los encausados y ha pedido reiteradamente el archivo de estas dos causas.

"Sin la sociedad civil no somos nadie", ha insistido el presidente de IE, que, además de abogado, también es guardia civil en excedencia.

"Nos quieren hacer desaparecer. La sociedad civil molesta y no quieren estar siendo fiscalizados por la sociedad", ha añadido Pardo, quien ha intervenido al alimón con el abogado Rubén Gutiérrez, también letrado de Iustitia Europa.

"Si cae Sánchez y llegan al Gobierno PP o Vox, verán ustedes cómo nosotros seguimos acusando y ejerciendo la acusación popular", ha reiterado Pérez-Roldán, quien, no obstante, ha criticado que los partidos políticos ejerzan la acusación popular.

Por su parte, al finalizar el acto, Nouna Lozano ha señalado que, tanto por parte de Hazte Oír como de Iustitia Europa, ha sido invitado al mismo el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Asimismo, Lozano ha insistido en que todas las causas de corrupción que atenazan a Sánchez y al Gobierno son, en conjunto, una misma causa común: lo que la letrada de HO ha denominado como caso PSOE.

Ha coincidido en ese análisis su compañero Pérez-Roldán, quien, jocosamente, ha señalado que este caso PSOE, al estar ramificado en los distintos procedimientos judiciales mencionados, es "uno, grande y divisible".