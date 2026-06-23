El exministro Ábalos pasará un máximo de 16 años en la cárcel y no podrá empezar a disfrutar de permisos hasta el año 2030

El exministro José Luis Ábalos durante su declaración ante el Tribunal Supremo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El exministro José Luis Ábalos ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel, con un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio. Ábalos no podrá solicitar permisos ordinarios de salida de prisión hasta el año 2030, tras cumplir al menos la cuarta parte de la pena. La condena incluye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, además de una multa de 52.500 euros. El Supremo destaca la gravedad de la corrupción cometida por Ábalos, quien utilizó su posición de alto cargo para obtener beneficios personales y favorecer a allegados.

El exministro José Luis Ábalos fue condenado este lunes por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 y medio- por nueve delitos (organización criminal, varios de cohecho y tráfico de influencias, y malversación), y a una multa de 52.500 euros.

Sobre esta cifra se establecen el resto de cálculos para hacerse una idea aproximada del tiempo completo que estará en prisión y de cuándo podrá empezar a pedir permisos penitenciarios.

Uno de los aspectos que más interés suscita es el del momento a partir del que podrá empezar a disfrutar de los permisos ordinarios de salida. Esta prerrogativa se puede empezar a disfrutar cuando el reo cumple la cuarta parte de la pena.

En el caso de Ábalos, no podrá acceder a estos permisos hasta el año 2030.

Ábalos fue entre 2017 y 2021 la mano derecha de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura defendida por el ahora condenado, que clamó contra la corrupción del PP tras la sentencia del 'caso Gürtel'.

El fallo de la Sala Penal, con ponencia de su presidente, Andrés Martínez Arrieta, supone un espaldarazo a la actitud colaboradora con la Justicia del empresario Víctor de Aldama, que en noviembre de 2024 decidió confesar los delitos de la trama y ayudar en las investigaciones.

Ábalos está en prisión desde el 27 de noviembre junto a su ayudante, Koldo García Izaguirre, y en ella permanecerán durante el cumplimiento de una condena contra la que solo cabe acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Exministro y exasesor han sido también condenados por el enchufe de dos mujeres en empresas públicas: la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec, sin prestar "ninguna actividad laboral"; y Claudia Montes en Logirail.

El Supremo es especialmente duro con las conductas de corrupción "sumamente graves" del exministro.

"Quien transgrede las reglas del cargo es, entre otros, una autoridad de especial relevancia estatal, en su condición de ministro del Gobierno de España y, al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno", afirma.

"Los actos analizados no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno", indica el Tribunal Supremo.