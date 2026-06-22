Zapatero entre la urgencia de dar su versión sobre las joyas y el riesgo de que cante 'Julito': cinco escenarios para un drama

El contenido del móvil de Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, vincula a Zapatero con el rescate de la aerolínea y es clave en el caso.

La investigación incluye joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en el despacho de Zapatero, así como a sus hijas por supuesta canalización de fondos ilícitos.

El juez no creyó la versión exculpatoria de Zapatero y resaltó los indicios racionales de criminalidad, aunque no le impuso medidas cautelares.

Zapatero declaró como investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.

El ocaso —del latín occasus; caída— de José Luis Rodríguez Zapatero ha durado quince años. Hace década y media abandonaba la Moncloa y dejaba de ser presidente del Gobierno. Y este miércoles, 17 de junio de 2026, declaró, como investigado por cuatro supuestos delitos, en la Audiencia Nacional.

Quien fuera tótem moral del socialismo, aclamado por la izquierda por la aprobación del matrimonio igualitario o por la Ley Integral de Violencia de Género, ahora es, a ojos del juez José Luis Calama, "líder" de una red dedicada a cobrar comisiones ilegales por beneficiar a ciertas empresas.

Principalmente, la aerolínea Plus Ultra, que recibió en 2021 un crédito, a modo de rescate, de 53 millones de euros públicos.

Y esta caída puede, incluso, continuar y ser, aún, más brusca, más aparatosa y más pronunciada.

Por lo pronto, el pasado jueves, tan sólo unas horas después de interrogar a Zapatero, Calama también acordó investigar a sus dos hijas, Alba y Laura, al considerar que la empresa que administran fue un "vehículo instrumental" en la canalización de los fondos generados por la supuesta actividad criminal.

¿Cuáles son, además, los posibles escenarios a los que se enfrenta, a partir de ahora, ZP?

1. El juez no le cree

Aunque Calama no impuso medidas cautelares a Zapatero, no creyó su declaración exculpatoria. Así lo plasmó el juez en la misma resolución en la que rechazaba retirarle el pasaporte, aunque la Fiscalía Anticorrupción sí lo había solicitado.

"La declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", concluyó el juez.

Es decir, las primeras explicaciones dadas por Zapatero en la Audiencia Nacional no convencieron al instructor, que enumeró en su resolución los indicios que atenazan al expresidente del Gobierno y que éste, por el momento, no ha sido capaz de desmontar.

Esta conclusión del magistrado contrasta con el comunicado difundido por el entorno de ZP al término de su declaración, en el que el expolítico asegura que es "completamente inocente", que siempre actuó con "decencia y honradez" y que "la verdad se abrirá paso".

2. Las joyas

Es muy posible que la de este miércoles no sea la única declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. El expresidente no quiso responder acerca de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros, que la Policía encontró en una caja fuerte de su despacho.

No posee documentación sobre la trazabilidad de estos artículos de lujo. El pasado miércoles, comunicó al juez que necesita "una semana o diez días" para recabar información acerca del origen de las joyas.

Es probable que, cuando lo haga, solicite una nueva declaración ante el juez Calama.

Mientras tanto, la imagen de estos objetos —collares de zafiros, pendientes de esmeraldas...— ya se ha convertido en un icono del llamado caso Zapatero. Y en munición para el PP contra el Gobierno. Y en un ariete contra la imagen pública de Zapatero.

Especialmente, tratándose del autor de la frase: "Ser socialista es, normalmente, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Esa es la escuela que hemos aprendido en la casa del pueblo, entre los militantes y compañeros".

3. ¿Tirará 'Julito' de la manta?

José Luis Rodríguez Zapatero y Julito Martínez, también investigado, han sido amigos desde hace más de 15 años. Este miércoles, el expresidente del Gobierno no quiso responder en la Audiencia Nacional si mantienen el contacto, si se han visto o contactado recientemente.

Martínez era calificado por los directivos de Plus Ultra como un "lacayo" de Zapatero y es quien tiene toda la información sobre los contactos con la aerolínea previos al rescate, la estructura societaria que pagaba al expresidente y a sus hijas, así como sobre la relación con el régimen político y empresarial de Venezuela.

El empresario no se esperaba la decisión judicial de dar a un exjefe de Gobierno —valedor del presidente Sánchez, referente ético del PSOE— la condición de investigado por graves delitos de corrupción.

Julito confiaba en que Zapatero le ayudara "moviendo sus influencias". Pero ahora el propio expresidente está en peligro. Y también lo están sus hijas. Ellas son prioritarias para ZP.

En este contexto, algunos asesores que rodean a Martínez le recomiendan que sondee con la Fiscalía Anticorrupción un eventual pacto que despeje su horizonte penal. No está aún decidido, aunque Julito ha seguido atento cómo ha transcurrido la declaración de Zapatero del pasado miércoles.

Lo que sí es cierto es que el fichaje de la abogada María Dolores Márquez de Prado como defensora de Martínez es una noticia inquietante para el expresidente del Gobierno.

Letrada desde hace 19 años tras una insistente petición de su marido, el exmagistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Javier Gómez de Liaño, Márquez de Prado ha sido, sobre todo, fiscal. Por ello, conoce a la perfección cómo funciona el Ministerio Público y cómo combinar una defensa técnica con un posible acercamiento a Anticorrupción.

4. ¿Más delitos?

En un inicio, el juez Calama atribuyó a Zapatero los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Lo hizo tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y otro de Anticorrupción.

En este último, la Fiscalía, sin embargo, le atribuía un tercer delito: pertenencia a organización criminal.

Así lo reiteró la fiscal Elena Lorente el pasado miércoles. "Para que, de acuerdo con todos los indicios, (...) [Zapatero] es, presuntamente, el líder de una organización criminal".

No es descartable, por tanto, que otros nuevos ilícitos se sumen a los que ya se atribuyen a Zapatero.

Por otro lado, tras el hallazgo y posterior incautación de las joyas, Calama también comenzó a investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando.

5. El móvil de Reyes

La defensa de Zapatero trata de buscar la nulidad de una prueba clave de este caso: el contenido del móvil de Rodolfo Reyes, exaccionista mayoritario y exconsejero de Plus Ultra.

El dispositivo fue incautado hace cinco años, en 2021, por las autoridades de EEUU en el marco de una investigación por contrabando. En concreto, lo hizo la agencia Homeland Security Investigations.

Estados Unidos entregó esta información a España el pasado marzo.

El contenido del móvil de Reyes es clave porque, gracias a él, se ha conocido que los directivos de Plus Ultra buscaron una vía para llegar al expresidente del Gobierno con el fin de que les facilitara el acceso a las ayudas articuladas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para empresas estratégicas durante la pandemia.

En ese móvil está, pues, el indicio base que vincula, presuntamente, a Zapatero con el rescate de Plus Ultra desde el origen de la operación.

Por el momento, Calama ya ha pedido permiso formal a EEUU para que esta información pueda ser usada como prueba en un hipotético juicio contra Zapatero.

Su defensa, por tanto, trata de neutralizarla. En un reciente escrito, el abogado Víctor Moreno Catena cuestionó el modo de incautación del móvil y el método de entrega del contenido del mismo a la Policía.

El letrado también cuestionó la ausencia de información respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre el HSI y la UDEF, "sin intervención judicial conocida".

Fue Rodolfo Reyes quien —según los chats que figuran en el sumario del caso Plus Ultra— propuso a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, recurrir a Zapatero para tratar de obtener "ayudas públicas".

Martínez Sola aceptó esa idea. En respuesta a Reyes, contestó: "Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquitín".

Ahora bien, aun en el hipotético caso de que este contrataque de Zapatero tenga éxito, Calama ya señaló que existen "otras fuentes de prueba" que arrojaron "indicios racionales de criminalidad" contra Zapatero.

Por ejemplo, los dispositivos electrónicos incautados a otros investigados; entre ellos, Julito Martínez.

También, "la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a Plus Ultra" y "la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales".

El juez también aludió en una resolución reciente, como indicio, a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros y halladas en el despacho de Zapatero.