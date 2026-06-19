La fiscal ve "llamativos" los "holgados ingresos" de las hijas de Zapatero comparados con la poca "consistencia" de su trabajo

La fiscal considera llamativos los altos ingresos personales de las hijas de Zapatero, que no se corresponden con la consistencia ni el volumen de su trabajo declarado.

Entre 2020 y 2025, Whathefav SL recibió cerca de 240.000 euros de Análisis Relevante y emitió facturas poco detalladas por "servicios agencia".

Laura y Alba Rodríguez Espinosa son dueñas de Whathefav SL, empresa que recibió ingresos significativos de Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva.

La fiscal anticorrupción pidió que las hijas de Zapatero declaren por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente pidió al juez Calama que llamase a declarar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en un escrito presentado el pasado martes, 24 horas antes de la comparecencia en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno.

Calama ha aceptado la propuesta de la fiscal, aunque no menciona los presuntos delitos que Lorente sí consigna en su escrito, conocido por EL ESPAÑOL: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. "Todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este momento incipiente" del procedimiento, matiza.

La fiscal subraya la condición de Laura y Alba Rodríguez Espinosa como dueñas de Whathefav SL, sociedad que obtuvo "importantes ingresos" de Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva.

También tuvo ingresos de menor entidad de otras dos entidades, Gate Center y Thinking Heads Group, "para las que su padre realiza labores de colaboración cuya realidad y consistencia están por determinar".

Entre junio de 2020 y febrero de 2025, Whathefav recibió cerca de 240.000 euros de Análisis Relevante. Es la empresa constituida por Julio Martínez Martínez, que contrató a Zapatero para labores de consultoría a entidades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o grupo Aldesa, trabajos de cuya existencia los investigadores dudan.

La tesis de la investigación es que Zapatero cobró de esas empresas por actuaciones de tráfico de influencias y que los pagos se camuflaron con supuestos informes, la mayoría verbales. Y de escasa entidad cuando eran escritos.

Whathefav habría colaborado en la canalización de los fondos ilícitos procedentes del tráfico de influencias, recibiendo pagos de Análisis Relevante por tareas de maquetación y distribución de esos informes.

"La propia consistencia de los trabajos realizados por Whathefav, particularmente para Análisis Relevante, es puesta en evidencia en la investigación", afirma la fiscal.

La empresa de las hermanas Rodríguez Espinosa emitía facturas bajo el concepto genérico "servicios agencia", sin concretar la prestación real.

Inteligencia Prospectiva, de los empresarios venezolanos Amaro Chacón, pagó a Whathefav 561.44 euros. Gate Center, 171.727 euros y Thinking Heads Group le habría remitido 12.297 euros.

"Se da la circunstancia de que Inteligencia Prospectiva se constituyó un mes antes que Análisis Relevante y distribuye dinero, por servicios de momento desconocidos, a todo el entorno de la familia Zapatero", señala la fiscal.

"Con la significativa evidencia de no existir pagos directos de Inteligencia Prospectiva a José Luis Rodríguez Zapatero sino que los fondos desde Inteligencia han llegado presuntamente a éste por vía indirecta", añade.

Ingresos

Para la fiscal, de otro lado, resultan "llamativos" los "holgados ingresos" de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Sus cuentas bancarias personales habría recibido "importantes transferencias" procedentes de una cuenta de Whathefav.

Laura habría ingresado 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que Alba habría recibido 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Esos ingresos a través de transferencias de la empresa "tienen poca correlación con los ingresos que, de acuerdo con el modelo 190 [IRPF] reciben de la sociedad Whathefav".

En el ejercicio 2020 Laura percibió 3.700 euros, que fueron 22.000 euros en 2021; 28.000 en 2022; 31.000 en 2023 y 39.000 en 2024.

Alba ingresó 31.000 en 2023 y 37.000 en 2024.

"La posición procesal de ambos no puede ser sino la de investigadas", sostuvo la fiscal.

"No se trata de dos personas ajenas a la dinámica comisiva, sino que su papel resulta dibujado de modo palmario a partir de los efectos encontrados en las entradas y registros y, desde luego, la situación patrimonial de las mismas no concuerda con sus ingresos en la sociedad", concluyó.