El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de aplazar su declaración sobre las joyas halladas en su caja fuerte

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para aplazar su declaración por las joyas halladas en su caja fuerte. Las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron incautadas por la UDEF y guardadas en la oficina del expresidente. Calama considera que la citación no afecta el derecho de defensa de Zapatero, ya que los hechos investigados ya constan en la causa principal del caso Plus Ultra. La pieza separada investiga presuntos delitos fiscal y de contrabando, pero no introduce hechos nuevos ni altera la acusación inicial.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para este miércoles en relación con la pieza separada sobre las joyas incautadas por la UDEF. Las piezas, valoradas en 1,3 millones de euros, se guardaban en una caja fuerte en la oficina del antiguo dirigente socialista.

En un auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal del caso Plus Ultra, en la que se investiga a Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos conexos.

A juicio de Calama, la pieza separada de las joyas, que investiga al expresidente socialista por presuntos delitos fiscal y de contrabando, no ha introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

Sin embargo, el instructor recuerda que, aunque la pieza separada se incoó el pasado día 12 de junio, su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal.

Para Calama, el hecho sustancial que justifica la apertura de la pieza separada -la intervención de las piezas de valor y su posible repercusión tributaria-, tuvo lugar el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa.

El magistrado recuerda que la pieza separada responde únicamente a una necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, "pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación".

Calama rechaza que exista una indefensión material ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal.

Además, recuerda que la defensa tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, "lo que excluye cualquier perjuicio irreparable".