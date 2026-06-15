Cerdán dio "instrucciones verbales" en el PSOE para que se autorizara y pagara cualquier viaje de Leire Díez

Entre los documentos incautados en la sede del PSOE, se halló un escrito atribuido a Díez donde se detallan promesas de acuerdos con la Fiscalía a cambio de información relevante para el partido.

El juez Santiago Pedraz investiga a Díez y Cerdán por presuntamente constituir una trama para boicotear causas judiciales desfavorables al PSOE y al Gobierno.

Un informe de la UCO confirma que Cerdán ordenó que Díez tuviera acceso a los recursos del partido para desplazamientos, sin requerir autorización adicional.

Santos Cerdán dio instrucciones verbales en el PSOE para autorizar y pagar cualquier viaje de Leire Díez, investigada por supuestas maniobras contra jueces y fiscales.

Mientras era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán dio "instrucciones verbales" en el partido para que se autorizara y pagara cualquier viaje de Leire Díez, investigada por sus supuestas maniobras contra ciertos jueces y fiscales incómodos para la formación política y el Gobierno.

Así lo concluye un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye el análisis de varios correos electrónicos enviados por trabajadores de la formación política.

En uno de ellos, fechado el 25 de abril de 2024, bajo el asunto "Avión Leire Díez Castro", una empleada del área de Organización del PSOE alude a una "orden directa" de Cerdán para autorizar la compra de un billete a la conocida como fontanera del Partido Socialista.

"Es una orden directa del secretario de Organización. No sé más... Por favor, emite en cuanto tengas autorización. Gracias", escribe C. S. P. en dicho mail, destinado a la agencia de viajes que contrataba la formación y que le había requerido previamente información sobre "el motivo" de este desplazamiento.

"Resulta de especial interés", señala la UCO sobre este correo, "por ratificar que sería Santos Cerdán quien habría ordenado que Leire Díez hiciese uso de los recursos del partido para viajar".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la llamada fontanera del PSOE y a Cerdán por constituir, supuestamente, una trama dedicada a boicotear las causas judiciales que perjudicaran al partido y al Gobierno central.

Como ya indicó Pedraz en una reciente resolución, el ex número tres de la formación puso a disposición de Díez la infraestructura del partido, en el marco de este presunto plan criminal.

El pasado 27 de mayo, agentes de la UCO acudieron a la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, a requerir documentación.

Un representante de la formación entregó un informe sobre algunos de los gastos de Leire Díez autorizados por el Partido Socialista.

Dicho dosier concluye que "Cerdán dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por [la fontanera]".

"Ésta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría de Organización para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que, a su vez, se encargaban a la agencia de viajes", señala el informe entregado por el PSOE a la UCO.

"Santos Cerdán, al ser el máximo responsable de la organización, no requería de ninguna autorización para solicitar y contratar alojamientos o medios de transporte", detalla este documento.

Por otro lado, el informe de la UCO, ya enviado al juez Pedraz, también revela que, entre los dispositivos informáticos y documentos que Cerdán dejó en la sede el PSOE cuando tuvo que abandonar la Secretaría de Organización en junio en junio de 2025 se encuentra un escrito cuya elaboración se atribuye a Leire Díez. Se titula "Incumplimientos".

En él, la fontanera enumeraba las promesas que la trama había hecho a distintas personas con las que se había contactado para que proporcionaran información sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO encargados de las investigaciones que afectan al PSOE y a sus dirigentes; en particular, el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el documento abandonado por Cerdán en Ferraz, encontrado por la UCO cuando se personó a requerir información el pasado 27 de mayo, se relata, por ejemplo, que se había garantizado al excomisario José Manuel Villarejo y al exsecretario de Estado de Seguridad del PP Francisco Martínez un acuerdo con la Fiscalía a cambio de que ellos proporcionaran información, sin que esos pactos aparecieran ni por asomo.

"Nos dijeron que el abogado [de Villarejo] se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo", escribió Leire en el documento encontrado en su ordenador. "Cuando el abogado se acercó al fiscal, le dijo que tenía un 'teléfono escacharrado' y que 'ni acuerdo ni nada'", detalla este documento.