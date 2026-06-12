El juez Pedraz cita como imputado en el 'caso Leire Díez' a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán

El abogado Jacobo Teijelo (i) escucha a su cliente, Santos Cerdán (d), en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Santiago Pedraz ha citado como investigado al abogado Jacobo Teijelo el 25 de junio en el 'caso Leire Díez'. Teijelo está siendo investigado por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado. El magistrado sospecha que Teijelo coadyuvó a los intereses de la trama y presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE. En la causa también están investigados Santos Cerdán, Leire Díez y Gaspar Zarrías, y se han citado a declarar a otros abogados y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el 25 de junio como investigado al abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.

El magistrado, que acuerda la citación en una providencia conocida este viernes, investiga a Teijelo por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el denominado 'caso Koldo', y su despacho ha intervenido en procedimientos de gran complejidad vinculados a delitos económicos y de corrupción, incluida la defensa del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

Por el momento el magistrado no lo integra en la presunta organización para desbaratar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, pero cree que coadyuvó a los intereses de la trama, que fue designado como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos" y que presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.

En el sumario del caso aparecen numerosas conversaciones entre Teijelo y Leire Díez, muchas de ellas hablando de causas judiciales.

Además, este abogado fue quien, junto a la exmilitante, se reunió en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

La Fiscalía General del Estado informó al juez Pedraz de dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire Díez fue presentada, según el Ministerio Público, como una "compañera de despacho", tuvo "una intervención menor" y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.

Según la Fiscalía, sobre estos encuentros se informó "a posteriori" al entonces fiscal general y ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de Álvaro García Ortiz.

Además de Teijelo, en esta causa están investigados otros dos abogados que han ejercido la defensa en el caso Koldo: Ismael Oliver, que representó al exasesor ministerial Koldo García, y Leticia de la Hoz, que le cogió el testigo y es la que actualmente le defiende.

El juez Pedraz también investiga en este procedimiento a Santos Cerdán, a quien otorga un "rol superior" en la supuesta trama, a Leire Díez, que coordinaría las actividades, y al exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, que habría servido como "vehículo" para abonar a Díez con cargo a fondos del PSOE.

La citación de Teijelo dará inicio a la veintena de declaraciones programadas por el juez los últimos días de junio y la primera quincena de julio, entre las que también figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo.