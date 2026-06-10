La primera sentencia a los Sánchez, en el aire: las 5 claves del juicio al 'hermanísimo' que pueden decantar la balanza

Las acusaciones populares han duplicado la petición de pena hasta seis años de prisión para David Sánchez, argumentando delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Testimonios clave incluyen al teniente coronel Balas de la UCO, que señala presiones políticas, y a Cristina de Frutos, candidata a la plaza, que denunció falta de igualdad de oportunidades.

La acusación se centra en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 y la posterior modificación de su puesto, así como el supuesto enchufe de su amigo Luis Carrero.

El juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, concluyó tras siete sesiones y más de 40 testigos, quedando pendiente la sentencia.

Al filo de las once de la mañana de este martes, el magistrado José Antonio Patrocinio ponía fin al juicio del caso David Sánchez.

"Visto para sentencia", anunció el juez, tras siete sesiones en las que —durante dos semanas— han declarado más de 40 testigos y once acusados, entre los que se encuentra el hermano de Pedro Sánchez.

De esta forma, llega a su fin —y queda a la espera de sentencia— el primer juicio en el que se ha sentado en el banquillo de los acusados un familiar directo del presidente del Gobierno. Quizá, si se celebra el del caso Begoña, no sea el único.

Esta situación se produce, además, poco más de un mes después de que fuese juzgado uno de los principales valedores y colaboradores de Pedro Sánchez al frente tanto del PSOE como del Gobierno, el exministro José Luis Ábalos, quien también espera aún su sentencia.

Es posible que el fallo del caso David Sánchez se demore, incluso, hasta después de agosto.

A diferencia del caso Ábalos, el también llamado caso Hermanísimo no es una causa con preso. Todos los acusados están en libertad. Ninguno ha pasado por prisión.

En comparación con otros procedimientos, la sentencia sobre el hermano de Sánchez no resulta, por tanto, prioritaria para el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz presidido por Patrocinio.

El encargado de redactar la resolución sobre David Sánchez y el resto de acusados —que se prevé muy técnica y detallada— será el juez Emilio Serrano.

Añade complejidad a la sentencia la circunstancia de que no versará sobre un único hecho, sino sobre varios.

En primer lugar, la contratación de David Sánchez, en 2017, en la Diputación de Badajoz. El fallo deberá dilucidar si fue o no un enchufe, un puesto adjudicado ad hoc, de forma irregular y bajo una apariencia de legalidad, al menos de los Sánchez Pérez-Castejón.

En segundo lugar, la modificación de esa plaza: en 2022, el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios pacenses pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Las acusaciones populares sostienen que se creó un nuevo puesto, que se adecuó, indebidamente, al "capricho" de David Sánchez (conocido artísticamente por el sobrenombre de David Azagra).

En último lugar, el supuesto enchufe de Luis Carrero. Este amigo de Azagra fue contratado en 2023 en la Diputación pacense.

Poco antes, en 2022 —cuando aún era asesor en la Moncloa— se ofreció a sí mismo para desempeñar un cargo, precisamente, en el organismo provincial.

Tanto las acusaciones populares como las defensas han quedado contentas —cada bancada puede anotarse varios tantos en este juicio—, por lo que el sentido del fallo, de momento, ni siquiera se intuye por los pasillos de la Audiencia pacense.

¿Qué detalles y elementos serán clave en la decisión del tribunal?

1. El testimonio de Balas

El pasado miércoles, declaró como testigo el teniente coronel Antonio Balas, miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La UCO fue la encargada de las pesquisas del caso Hermanísimo, a las órdenes de la juez instructora Beatriz Biedma.

Por ello, esta unidad acudió a la Diputación de Badajoz a requisar miles de correos electrónicos de David Sánchez y de otros altos cargos del organismo.

Ante el tribunal, Balas relató que, una vez analizados todos esos mails, la UCO considera al ya expresidente de la Diputación, el exdirigente socialista Miguel Ángel Gallardo, como el "motor" de la creación del puesto que le fue adjudicado a David Sánchez.

Por contra, Gallardo tachó de "novela de ficción" la tesis de la Guardia Civil y negó haber enchufado al músico.

Según relató, en 2017, el exdirigente socialista desconocía que Pedro Sánchez tenía un hermano.

2. El 'mail' sobre "El hermanísimo"

El 19 de mayo de 2017, el día que se publicaron las bases de esa misma plaza, el jefe de uno de los conservatorios de Badajoz le envió a su homóloga, por e-mail, un enlace a la convocatoria.

El cuerpo del correo estaba vacío. Pero su asunto era esclarecedor: "El hermanísimo".

Durante el juicio, declaró como testigo el emisor del mensaje: Evaristo Valentí.

De forma algo confusa —y más descafeinada que durante la instrucción—, indicó que le comunicó a su colega Yolanda Sánchez que existían "rumores" de que David Sánchez se presentaría a ese puesto.

En todo caso, esta vez negó tajantemente que las habladurías apuntasen a que la plaza iba a ser concedida al hermano de Pedro Sánchez por su apellido.

Por su parte, Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, planteó durante la penúltima sesión del juicio: "¿Se va a condenar a mi cliente por un chascarrillo?".

3. Cristina de Frutos

Otro de los testimonios clave del juicio fue el de Cristina Frutos.

Esta directora de orquesta concurrió a la misma plaza que David Sánchez.

Ante el tribunal, se quejó de haber sufrido "falta de igualdad de oportunidades".

Reprochó que, durante las entrevistas personales a los candidatos, no se le formuló ninguna pregunta sobre el proyecto que defendió, mientras que David Sánchez fue considerado idóneo, precisamente, por sus respuestas.

De hecho, aseguró que otro colega de profesión, Antonio Luis Suárez, le avanzó vía WhatsApp que la plaza iba a ser para el hermano de Sánchez.

Este asunto es polémico. Durante la instrucción, en declaraciones a EL ESPAÑOL, Suárez aseguró que De Frutos le malinterpretó, que él no se refería a ningún amaño.

Según declaró a este periódico, lo que le avanzó a su colega es que, tras haber analizado los perfiles y curriculums de los candidatos, por una cuestión de méritos, dio por hecho que el puesto "iba a ser para David Sánchez".

Ahora bien, ni acusaciones ni defensas citaron an Antonio Luis Suárez como testigo para este juicio, aunque la fiscal Begoña García sí mencionó la noticia publicada por EL ESPAÑOL.

Ninguno de los candidatos —ni siquiera De Frutos— impugnó el nombramiento.

4. El 'mail' al "hermanito"

Una de las principales pruebas sobre el supuesto enchufe de Luis Carrero es el e-mail que éste mandó en 2022 a David Sánchez.

Se dirige a él como "hermanito", un término cariñoso que ambos amigos empleaban.

En ese mail, Carrero anuncia que ya ha "soltado (sic) la liebre en Moncloa", donde trabajaba como asesor en Presidencia del Gobierno. Y se propone para un cargo en la Diputación.

Finalmente, en 2023, sería designado jefe de sección de Actividades Transfronterizas.

Interrogado como acusado, Luis Carrero señaló que la proposición que incluyó en el mail tuvo tono jocoso y nunca fue un planteamiento serio.

Las acusaciones populares, por contra, sostienen que su contratación buscó beneficiar a David Sánchez y quitarle trabajo.

La defensa de Carrero sostiene que no tendría sentido haber renunciado a otros cargos o puestos mejor remunerados por trabajar en la Diputación.

Su abogado, de hecho, subrayó que la jefatura de Actividades Transfronterizas sigue existiendo, cuando ya ni Azagra ni Carrero forman parte de la Diputación.

De hecho, la mujer que ocupa esta plaza actualmente declaró como testigo en el juicio.

5. Qué declaró en instrucción

En el escrito de acusación que presentaron en mayo de 2025, PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa solicitaron tres años de cárcel para David Sánchez.

Al término de este juicio, sin el apoyo de Manos Limpias, su petición se duplicó y se elevó a seis años de prisión. ¿Por qué sucedió esto, cuando, además, uno de los delitos atribuidos al músico se consideró prescrito al inicio del plenario?

En mayo de 2025, las acusaciones populares calificaron el supuesto enchufe de David Sánchez como un delito de aceptación de nombramiento ilegal. El tribunal declaró prescrito este ilícito, por lo que Emilio Cortés no preguntó a su cliente sobre este hecho concreto.

Sólo sobre la modificación de su plaza y sobre la contratación de Luis Carrero.

En sus escritos definitivos, conocidos durante el juicio, las acusaciones populares, salvo Manos Limpias, calificaron el supuesto enchufe de David Sánchez como otro delito diferente: un nuevo delito de "tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación". De ahí el aumento de condena.

Asimismo, Manos Limpias solicitó exhibir fragmentos de las dos declaraciones de David Sánchez durante la instrucción; entre los que se encuentra, por ejemplo, un clip en el que, de forma muy dubitativa, apenas es capaz de situar y dar detalles sobre la Oficina de Artes Escénicas.

José María Bueno, letrado de Manos Limpias, invocó una sentencia del Supremo que faculta al tribunal enjuiciador —siempre que haya visualizado durante el plenario la declaración en instrucción de un acusado— a tener en cuenta elementos de una u otra de cara a la redacción de la sentencia.

La juez Beatriz Biedma interrogó a David Sánchez por el número de veces que dirigió la orquesta de la Diputación o le reprochó algunas contradicciones. Esa grabación fue expuesta en el juicio el pasado jueves.

David Sánchez: "No le podría decir dónde se encuentra la Oficina de Artes escénicas"

"La Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es?", le preguntó Biedma en enero de 2025. El músico estuvo casi diez segundos sin contestar. Cuando abrió la boca, lo hizo entre dudas: "Mmmmm... Entiendo que es la oficina que se encarga de... de... las artes escénicas".

En la segunda de sus declaraciones durante la instrucción —en abril de 2025; también visionada durante el juicio—, quiso aclarar este extremo: "No era un sitio físico, era un paraguas de actividades". "Tenía una denominación que a mí tampoco se me consultó...", le dijo a la juez.

El pasado jueves, ya ante el tribunal, lo reiteró: "No era un edificio físico, con ventanilla. Era una categoría administrativa".

Si David Sánchez resulta condenado, es probable que su abogado, Emilio Cortés, recurra y solicite la nulidad de este juicio, tras sus infructuosos intentos para enmendar el breve interrogatorio a su cliente y poder preguntarle por su contratación en la Diputación.