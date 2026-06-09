El 'caso Leire', un bumerán contra David Sánchez: "Si todo se hizo bien, ¿por qué la cloaca del PSOE boicoteó a la jueza?"

El juez Pedraz relaciona a Leire Díez y a altos cargos del PSOE con un plan financiado por el partido para atacar a jueces y fiscales incómodos para el Gobierno.

El sumario recoge intentos desde la dirección de la Guardia Civil para que los agentes no fueran proactivos en la investigación sobre David Sánchez.

Leire Díez informó a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, sobre una estrategia para boicotear a la jueza que investigaba la contratación de David Sánchez.

El juicio contra David Sánchez ha girado hacia un escrutinio de las maniobras de Leire Díez, exasesora del PSOE, para intentar frenar el proceso judicial.

En la sexta jornada del juicio en su contra, el caso Leire se convirtió, ya irremediablemente, en un bumerán para David Sánchez.

Hasta entonces, las sesiones previas, la sombra de Leire Díez, la fontanera del PSOE, sobrevolaba la Audiencia Provincial de Badajoz.

Pero este lunes, sentado en el banquillo de los acusados, el hermano menor de Pedro Sánchez escuchó cómo varias acusaciones populares —las mismas que piden para él seis años de prisión— mencionaron (y reprocharon) las maniobras de esta mujer para, precisamente, tratar de librar a David Sánchez de sentarse en ese mismo banquillo.

Es obvio que esta mujer, a la que ahora investiga la Audiencia Nacional, no tuvo éxito en su intento de boicot.

Pero, además, los detalles publicados por la prensa sobre las actividades de Díez, recogidas en el sumario del caso Leire, han acabado dando munición en este juicio al PP, Vox y Iustitia Europa, los tres partidos que ejercen la acusación popular contra David Sánchez.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, la fontanera informó a Santos Cerdán —el entonces secretario de Organización del PSOE— de su estrategia contra la juez Beatriz Biedma, la que investigó durante más de un año al hermano del presidente del Gobierno.

"Paso 1: destruir el procedimiento", anotó la fontanera en una página de sus agendas, la fechada el 2 de septiembre de 2024.

"Le ha caído a la [juez titular] del [Juzgado de Instrucción] número 3 [de Badajoz], que es la que menos tiene, pero tiene", señalaba, antes de anotar su nombre: Beatriz Biedma.

De esa anotación se desprende que Leire Díez tenía en mente buscar trapos sucios sobre esta magistrada.

En esa misma agenda, el 11 de septiembre de 2024, Leire Díez ya anotó un encargo concreto: que el abogado y exjuez Luis Sáenz de Tejada denunciase a la juez, cosa que acabó haciendo, sin el éxito esperado.

Como ha recordado Alberto Durán, abogado del PP, este lunes, si la contratación de David Sánchez por la Diputación de Badajoz —asunto que investigaba Biedma— "se hizo tan bien, ¿por qué la cloaca del PSOE ha tratado que este juicio no se celebre?".

La abogada de Vox, Marta Castro, también echó mano a otros detalles del sumario del caso Leire revelados por la prensa. La fontanera anotó en sus agendas múltiples alusiones a Pedro Sánchez. En ocasiones, mediante las siglas P. S.

Castro reprochó este lunes que la fiscal Begoña García no acuse a David Sánchez y pida su absolución, al igual que con respecto a otro de los acusados, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño.

"Todos sabemos de quién depende la Fiscalía. Responde a las siglas P. S.: Pedro Sánchez", subrayó la abogada, en una alusión tanto a las agendas de Leire Díez como a la entrevista en la que el hermano mayor de David Sánchez indicó que el Ministerio Público "depende" del Gobierno central.

Además del boicot de la fontanera del PSOE a la juez Biedma, el sumario del caso Leire incluye la declaración de dos guardias civiles que asegura que el antiguo director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, a través de su director adjunto operativo (DAO), trató de que los agentes "no fueran proactivos" en el caso David Sánchez.

Así lo subrayó Luis María Pardo, abogado, presidente de Iustitia Europa y guardia civil en excedencia.

"La sentencia de este caso debe ser un mensaje que ponga fin a la impunidad, que actúe de dique de contención frente al enchufismo generalizado", solicitó Pardo durante su informe final.

En una reciente resolución, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, implicó a Leire Díez en una operación, "con cargo a los fondos" del PSOE, dedicada a "atacar" a jueces, fiscales y guardias civiles incómodos para el partido y el Gobierno.

Entre ellos, Pedraz menciona expresamente a la juez Biedma y al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, causa en la que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

El pasado abril, Peinado propuso que sea juzgada por un tribunal popular por los supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

En su resolución, Pedraz señaló que Santos Cerdán "habría puesto la estructura [del PSOE] a disposición" del supuesto plan criminal de la fontanera Leire Díez.