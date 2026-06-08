Un juez cita como investigado al expresidente de la SEPI Bartolomé Lora por el rescate de Air Europa

El juez ha solicitado a la SEPI la identificación del secretario y los vocales del consejo gestor que participaron en la decisión del rescate.

La investigación se centra en el rescate de Air Europa, aprobado en 2020 con 475 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La citación está prevista para el 3 de julio y responde a querellas del Partido Popular y Vox por presunta prevaricación administrativa.

El juez ha citado a declarar como investigado a Bartolomé Lora, expresidente en funciones de la SEPI, por el rescate de Air Europa.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar para el próximo 3 de julio a Bartolomé Lora, que presidía en funciones la SEPI cuando en noviembre de 2020 se propuso al Gobierno el rescate de la aerolínea Air Europa con 475 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El magistrado José María Escribano ha decidido esa diligencia tras admitir a trámite querellas interpuestas por el Partido Popular y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El instructor también ha requerido a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor del Fondo de Ayuda del que salió el dinero y los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor