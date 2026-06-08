El abogado de David Sánchez carga contra Balas y achaca el 'caso Hermanísimo' a las "ganas de derrocar al Gobierno"

El abogado considera que las acusaciones populares se basan en prejuicios y rumores, y reprocha el aumento de las peticiones de penas sin pruebas concluyentes.

Cortés sostiene que no existen pruebas de cargo contra David Sánchez y defiende su derecho a trabajar pese a ser hermano del presidente Pedro Sánchez.

Durante su informe final, el letrado Emilio Cortés cuestionó la imparcialidad del testigo Antonio Balas y denunció un trato desigual hacia la defensa.

El abogado de David Sánchez atribuye el 'caso Hermanísimo' a un intento de derrocar al Gobierno, criticando la motivación política tras el juicio.

Emilio Cortés, el abogado del músico David Sánchez, ha achacado la apertura del caso Hermanísimo, por el que su cliente está siendo juzgado, a las "ganas de derrocar al Gobierno".

Así se ha pronunciado el letrado este lunes, durante su informe final, en la sexta sesión de este plenario, que se celebra ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

David Sánchez es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este juicio, se enfrenta a hasta seis años de prisión por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En su informe final, Cortés ha instado al tribunal a, antes de dictar una sentencia, analizar "los gestos" del teniente coronel Antonio Balas, el guardia civil que declaró como testigo el pasado miércoles y señaló que la plaza que David Sánchez obtuvo en la Diputación pacense, en 2017, estaba "pre-adjudicada" en su favor.

"Ahora es su momento de ver si lo que dicen las acusaciones populares es poco o mucho y si lo que decimos las defensas es poco o mucho", se ha dirigido a los jueces José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano y Dolores Fernández.

"Y no tiene que venir aquí un guardia civil a decirles lo que es poco o lo que es mucho. Vean ustedes las grabaciones de [la declaración de] este señor. Lo a gusto que estaba [Balas] con las acusaciones populares; parecía que nosotros le molestábamos", ha criticado el letrado.

"La puesta en escena de este señor ante las preguntas de las defensas...", ha criticado. "Merecemos el mismo respeto que la acusación popular", ha reprochado.

En su declaración del pasado miércoles, Balas señaló a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, como el "motor" de la creación de la plaza de coordinador de los conservatrios pacenses para que le fuese adjudicada ad hoc al hermano de Pedro Sánchez.

Ahora bien, Cortés ha defendido que David Sánchez merece ser absuelto. "Pruebas de cargo contra él, ninguna...", ha señalado.

"¿Qué se dice de mi cliente? ¿Cuál es la prueba? Porque se puede decir que mi cliente poco menos que mató a Manolete...", ha criticado Cortés.

"A ver si mi cliente, por ser hermano de quien es, no puede firmar una plaza y va a tener que ir a una tribu... ¿No les gusta que este señor trabaje?", ha añadido.

"Las acusaciones populares sólo se fijan en los apellidos. Que si 'debió ser...', que si 'tuvo que ser...', que si 'cómo no va a ser...'. Eso no vale para enervar la presunción de inocencia", ha señalado el letrado.

"Y se está dando por hecho que ambos [hermanos] se llevan bien: Caín mató a Abel", ha citado, echando mano de la Biblia.

En respuesta a los informes finales de las acusaciones populares, Cortés ha señalado: "¿¡Cómo se puede sostener una acusación de tráfico de influencias sin decir quién es el influyente y cuál es la influencia?".

"¿Qué fantasma hay aquí?", ha insistido, en alusión al término empleado esta misma mañana por el letrado de Hazte Oír, durante su informe final.

"Hoy se nos ha hablado, ya a careta quitada, [que ese fantasma es] Pedro Sánchez, que no ha sido testigo en este procedimiento. ¿David ha influido a Pedro? ¿Pedro a David? ¿David a Gallardo? ¿Y cuál fue el acto de influencia?", ha indicado Cortés.

El letrado también se ha referido al correo, publicado por EL ESPAÑOL, enviado por el director de un conservatorio de Badajoz a una colega de profesión. Ese e-mail no incluía más texto que un enlace a las bases del puesto que acabaría siendo adjudicado a David Sánchez. El asunto del mismo sí era esclarecedor: "El hermanísimo".

Este lunes, Cortés ha apelado al tribunal al respecto: "¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?".

El abogado ha iniciado su informe final criticando que la denuncia que da origen al caso Hermanísimo, "si se tiene seso político, es muy jugosa" para la "España cañí" y para las "conversaciones de café". Especialmente, cuando median "ganas de derrotar a un Gobierno".

"[En la denuncia original, de Manos Limpias,] se habla de un enchufe, de delito fiscal, de enriquecimiento ilícito, de que vive en Portugal...", ha recordado el letrado.

"El vulgo no sabe las condiciones subjetivas del enriquecimiento ni del delito fiscal", ha criticado, antes de reprochar el "sesgo unívoco" de las acusaciones populares.

"Parece que la Diputación [de Badajoz] es un nido criminal... Aquí, en un juicio, las cosas se demuestran", ha afeado el letrado, que se ha quejado de sufrir un "jaque mate" con la "pirueta procesal" de que seis de las siete acusaciones populares hayan modificado sus escritos de acusación y elevado su petición de penas.

"Para todo lo que dicen las acusaciones populares en sus parcos escritos hay una explicación razonable", ha sostenido Cortés.