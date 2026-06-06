Las notas de Leire Díez "reunión con P. S." y "reunión con ZP" refuerzan la teoría de que tenía acceso a Sánchez y Zapatero

En las anotaciones aparecen conexiones entre Zapatero y el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, así como intentos de obtener información o influir en investigaciones judiciales.

Las agendas también vinculan a Díez con otros dirigentes socialistas y con la entrega de un audio relevante al PSOE, en presencia de altos cargos como Santos Cerdán.

Pedro Sánchez ha negado cualquier reunión con Leire Díez y desconocer las actividades por las que es investigada, que incluyen boicotear a jueces y supuestos amaños administrativos.

Las agendas incautadas a Leire Díez mencionan reuniones con Pedro Sánchez (P. S.) y José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), sugiriendo su acceso a ambos líderes.

Las agendas y cuadernos incautados a Leire Díez incluyen menciones a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero.

La fontanera del PSOE se refiere al presidente del Gobierno, tanto de forma explícita, por su nombre y primer apellido, como por las iniciales P. S.

Al segundo, tanto por su segundo apellido como por las siglas ZP.

En las agendas se mencionan "reuniones" de ambos. No consta que Leire Díez asistiese a ellas, pero sí aparecen reseñadas junto a ciertos detalles: otros nombres —supuestos participantes en esas citas— o a las fechas en las que se habrían celebrado las mismas.

Sánchez negó este viernes, de forma tajante, haberse reunido con Leire Díez y conocer las actividades por las que la investiga la Audiencia Nacional: un plan para boicotear a jueces incómodos para el Gobierno y el PSOE, y supuestos amaños en decisiones administrativas a cambio de comisiones.

No obstante, que las siglas P. S. en las agendas refieren a Pedro Sánchez queda bastante claro al analizar otra de estas alusiones: "Cuando Joseph desembarca en Prisa, llegan a un acuerdo con P. S. (...) La línea editorial la marca P. S.", señala la página del 13 de enero de 2025.

¿Quién es ese Joseph? Joseph Oughourlian, accionista mayoritario y presidente de Prisa, grupo editor del diario El País y dueño de la Cadena SER.

Existen fotografías de Leire Díez, en sus años de militancia socialista, con el propio Sánchez y con destacados colaboradores de éste.

Cuando se destaparon las supuestas maniobras de la fontanera, el partido y el Ejecutivo central trataron de encapsular sus acciones en las de una "exmilitante" que "va por libre".

Sin embargo, los nuevos detalles conocidos de esta trama —y, ahora, las alusiones a P. S. y a ZP en sus agendas— apuntan a que Leire Díez podía llegar, aunque fuera a través de otros dirigentes del partido, al secretario general y que, de una forma u otra, le fuesen trasladadas las estrategias que diseñó.

En ese mismo sentido, cabe mencionar el comentario que Leire Díez escribió a Vicente Fernández —expresidente de la SEPI, también investigado por la Audiencia Nacional— con ocasión de la comparecencia realizada por Pedro Sánchez el 29 de abril de 2024, tras sus "días de reflexión" por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar a su mujer, Begoña Gómez.

"El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo", le dijo Díez a Fernández.

Con motivo de esa misma comparecencia, el exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, escribió a Leire: "Mira el jefe, cómo cita lo de los audios".

¿A qué audios se refería? El 26 de abril de 2024, Leire Díez también se reunió en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz con varios dirigentes socialistas. Entre ellos, Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala a este dirigente como el ideólogo del plan, "con cargo a los fondos" de la formación política, para "atacar" a jueces incómodos que investigaban a familiares de Pedro Sánchez o a dirigentes socialistas.

En aquella reunión en Ferraz, Díez entregó al PSOE un audio, grabado en 2014 por el excomisario José Manuel Villarejo, que mencionaba las saunas regentadas por Sabiniano Gómez, suegro del hoy presidente del Gobierno.

Desde aquella cita, el Gobierno desplegó la tesis de que las investigaciones policiales o judiciales contra el entorno de Sánchez formaban parte de un intento de boicot para perjudicarle a él, con sus familiares y colaboradores como víctimas colaterales.

En el sumario del caso Leire también se incluye una "nota de inteligencia" redactada por Villarejo, cuando era policía, sobre las saunas de Sabiniano Gómez.

Dicho documento alude a Pedro Sánchez un total de 22 veces; todas ellas, a través de las siglas P. S. Las siete veces que menciona a Begoña Gómez, hija de Sabiniano, lo hace también por sus iniciales (B. G.).

¿Y qué hay de ZP? Las agendas de Leire Díez le mencionan en varias ocasiones vinculando su nombre al de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano, y al intento de éste por conseguir la nacionalidad española.

La mención a Villalobos se debe, entre otros motivos, a que éste fue testigo en el llamado caso Caranjuez. En esta causa judicial, mencionada de forma recurrente en las agendas y notas de Leire, una juez investiga una supuesta red policial dedicada a extorsionar a jerarcas chavistas a cambio de información sobre Podemos.

El exviceministro de Hugo Chávez también fue investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso PDVSA, que fue archivado.

Ambas causas judiciales tenían el mismo fiscal, José Grinda, miembro de Anticorrupción y de quien trató de conseguir información la supuesta red criminal de la que Leire Díez formó parte.

Además, la mencionada resolución del juez Pedraz también menciona que esta trama también planteó la posibilidad de sobornar a Grinda con 300.000 euros.