Anticorrupción pide a Pedraz que pregunte si Leire Díez visitó la Fiscalía General durante el mandato de García Ortiz

Las claves

Las claves Generado con IA Anticorrupción pide al juez Pedraz que investigue si Leire Díez visitó la Fiscalía General durante el mandato de García Ortiz. Se solicita un informe sobre reuniones en la Fiscalía entre abril de 2024 y junio de 2025 con Díez, abogados relacionados y empresarios. Las fiscales investigan acciones para boicotear investigaciones policiales y judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Se indagan posibles gestiones de la trama para colocar a Miriam Serrano en una empresa y para conseguir la nacionalidad española a Nervis Villalobos.

Las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, encargadas de la investigación sobre el operativo supuestamente montado desde el PSOE para desbaratar procedimientos que le afectan, han pedido al juez instructor, Santiago Pedraz, que indague en las visitas que la 'fontanera' del partido, Leire Díez, habría realizado a la Fiscalía General durante el mandato de su anterior responsable, Álvaro García Ortiz.

En las agendas manuscritas de Díez y en los mensajes que mantuvo con otros miembros del grupo Hirurok (una trama de presunto tráfico de influencias), aparecen varias referencias a visitas realizadas a la "FGE" cuya finalidad se desconoce, aunque alguna de ellas parece relacionada con las investigaciones al excomisario Villarejo. Las grabaciones de este expolicía han sido una de las fuentes de información de Díez y su equipo para intentar atacar a determinados jueces y fiscales.

Lamelas y Scharfhausen han propuesto al instructor que reclame a la Fiscalía General un informe sobre las "reuniones mantenidas, en su caso, en dicha sede entre los meses de abril de 2024 a junio de 2025 (período en el que se sospecha que se desarrolló la llamada 'operación PSOE) con Leire Díez, Antonio García Cabrera (abogado de Villarejo), los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y el empresario Javier Pérez Dolset.

Las fiscales piden a Pedraz que pregunte también a la actual fiscal general, Teresa Peramato, si en la institución que dirige se recibieron denuncias de Koldo García, lugarteniente del exministro Ábalos y actualmente en prisión, y qué trámite se les dio.

Quieren también que se recabe de la Fiscalía Superior de Extremadura información sobre el destino dado a la denuncia interpuesta por el abogado Luis José Sáenz de Tejada contra la juez Beatriz Biedma, instructora del procedimiento relativo a la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los conservatorios de música de Badajoz. Sáenz de Tejada fue uno de los miembros del equipo de Leire Díez que presuntamente intentó entorpecer este asunto, que se está juzgando estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz.

En un amplio escrito, las fiscales plantean otras diligencias para comprobar las gestiones presuntamente realizadas por la trama de Leire Díez encaminadas a boicotear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al Partido Socialista y a sus dirigentes, incluido el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.

Una de ellas se centra en la empresa de Jaén que contrató a Miriam Serrano, la mujer que denunció al fiscal José Grinda por practicar con ella 'senting' cuando era menor de edad.

En las diligencias aparecen mensajes de Leire Díez preguntando a Miriam Serrano si ya la han llamado para trabajar. En otros mensajes, la 'fontanera' pide a Juanfran Serrano que gestione la colocación de la mujer, a la que llegó a llevar a la sede de Ferraz.

Juanfran Serrano, que fue número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, es actualmente diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de política municipal.

Las fiscales quieren saber la relación laboral de Miriam Serrano con una empresa de residuos de Jaén, qué tipo de proceso selectivo superó y qué personas intervinieron en él.

Otra de las diligencias planteadas por las fiscales concierne al Ministerio del Interior. Se refiere a las anotaciones que aparecen en las agendas de la 'fontanera' para conseguir la nacionalidad a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez. Villalobos fue una de las personas a las que acudió la trama de Leire Díez para conseguir información.