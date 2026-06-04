La breve declaración de David Sánchez induce a la acusación a duplicar la pena tras mostrarle en vídeo sus incoherencias

El delito de nombramiento ilegal por la contratación de Sánchez en 2017 ha quedado prescrito y sobreseído por el tribunal.

Las acusaciones han reconfigurado los hechos, tipificándolos ahora como un posible delito de tráfico de influencias, además de prevaricación.

Hazte Oír, PP y Vox han elevado su solicitud a seis años de prisión para el artista, frente a los tres años iniciales.

Las acusaciones populares en el caso Hermanísimo han duplicado su petición de pena para David Sánchez tras exhibir sus incoherencias en vídeo.

Tras escuchar este jueves la breve declaración de David Sánchez, seis de las siete acusaciones populares del caso Hermanísimo, lejos de aminorar su petición de pena, la han duplicado.

Hazte Oír, el PP y Vox han doblado la apuesta: las tres organizaciones la han elevado a seis años de prisión, cuando, al inicio del juicio, solicitaban para el artista una condena total de tres años de cárcel.

Por su parte, la organización Liberum se ha adherido a las conclusiones del PP. El partido Iustitia Europa y Abogados Cristianos a lo planteado este jueves por Hazte Oír.

La fiscal Begoña García se ha opuesto a la "variación sustancial fáctica con relevancia jurídica" planteada por todas estas acusaciones populares.

En el escrito de acusación original, en un primer bloque, se calificaban una parte de los hechos enjuiciados —la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz— como un delito de nombramiento ilegal, que ha quedado prescrito tras este juicio.

Una parte de las acusaciones populares, las cinco mencionadas, tipifican ahora estos mismos hechos como un supuesto ilícito de tráfico de influencias.

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha reprochado una "acusación manifiestamente sorpresiva". El letrado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, visiblemente molesto, ha solicitado un aplazamiento de 10 días para estudiar los nuevos escritos.

Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, defiende que su nueva acusación "no ha tocado los hechos", aunque admite haber variado la tipificación de los mismos. "En el primer bloque de hechos [la contratación de David Sánchez en 2017], hemos añadido el delito de tráfico de influencias", comenta.

"Los delitos son los mismos y los hechos fácticos son los mismos", ha señalado, por su parte, Marta Castro, abogada de Vox, que se ha adherido al PP.

El partido presidido por Santiago Abascal ha presentado un nuevo escrito, de 29 folios, en el que solicita una pena de seis años de prisión y de cuatro para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz.

Por su parte, Manos Limpias es la única acusación que no ha elevado sus peticiones de pena. En el caso de David Sánchez, este sindicato la mantiene en tres.

Para Gallardo, solicita únicamente un año y medio después de que, al inicio del juicio, la Audiencia Provincial de Badajoz excluyese una parte de la acusación contra el exdirigente pacense, ya que no fue interrogado durante la instrucción acerca de los mismos.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, no ha formulado ninguna pregunta a su cliente relativa a su propio nombramiento, en 2017, como coordinador de los conservatorios.

Como estableció el tribunal al principio de este juicio, este ilícito —aceptación de nombramiento ilegal— está ya prescrito. Es uno de los tres delitos que le atribuían, en un inicio, las acusaciones populares (Hazte Oír, el PP, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y Manos Limpias).

No obstante, es el más leve de todos, ya que tan sólo se castiga con una multa, dirigida a aquellos que acepten un nombramiento gestado irregularmente. Los otros dos delitos que se le imputan son: tráfico de influencias y prevaricación, más graves.

El tribunal del 'caso Hermano' libra a David Sánchez del delito más leve del que estaba acusado al considerarlo prescrito

"El efecto procesal de la declaración de prescripción es el sobreseimiento. Los hechos sobre su primera contratación están, por ello, de facto, sobreseídos", ha subrayado Cortés. Según ha explicado el letrado, es por eso que no ha formulado a su cliente ninguna pregunta sobre su contratación en 2017.

No obstante, el tribunal sí ha ordenado el visionado de la declaración de David Sánchez durante la instrucción, a fin de comprobar sus incoherencias.

Lo ha hecho a petición del letrado de Manos Limpias y en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El abogado José María Bueno había solicitado la reproducción en la sala de estas imágenes, ya que este jueves, en su declaración como acusado, el músico no ha mencionado ciertos extremos, ya que su letrado no le ha preguntado por ellos. Y sí los mencionó al ser interrogado por la juez Biedma.

Bueno ha invocado una sentencia del Supremo que faculta al tribunal enjuiciador —siempre que haya visualizado durante el plenario la declaración en instrucción de un acusado— a tener en cuenta elementos de una u otra de cara a la redacción de la sentencia.

En instrucción, Biedma le preguntó a David Sánchez por el número de veces que dirigió la orquesta de la Diputación o le reprochó algunas contradicciones. Y, claro está, también se ha exhibido la confusa respuesta del hermano de Pedro Sánchez sobre la naturaleza de la Oficina de Artes Escénicas.

"La Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es?", preguntó Biedma en enero de 2025. David Sánchez estuvo caso diez segundos sin contestar. Cuando abrió la boca, lo hizo entre dudas: "Entiendo que es la oficina que se encarga de... de... las artes escénicas".

En la segunda de sus declaraciones durante la instrucción —en abril de 2025; también visionada este jueves—, quiso aclarar este extremo: "No era un sitio físico, era un paraguas de actividades". "Tenía una denominación que a mí tapoco se me consultó...", le dijo a la juez.

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