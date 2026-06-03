La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente"

El nombre de Pedro Sánchez fue mencionado hasta 12 veces en reuniones clave de la trama, reflejando la preocupación por causas judiciales que afectan a su entorno.

La trama estaría dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez, con apoyo logístico y económico del PSOE y la colaboración de varios exdirigentes y empresarios.

El informe señala que, entre 2024 y 2025, el grupo habría realizado actuaciones delictivas para neutralizar investigaciones que afectaran al PSOE y al Ejecutivo.

La UCO sostiene que la trama encabezada por Leire Díez buscaba proteger al PSOE, al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez.

La trama de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente" Pedro Sánchez.

Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil y que forma parte del sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la causa en la que Santiago Pedraz investiga una presunta red encabezada por Díez para neutralizar investigaciones que afectaran al Gobierno y al PSOE.

Según los agentes, existía "un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Y el fin de esas actividades "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Es decir, y según la UCO, entre 2024 y 2025 se puso a disposición de la cloaca de Leire Díez la maquinaria de Ferraz para buscar y destruir pruebas que incriminasen al PSOE y al Gobierno.

Según los agentes, la trama estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera Leire Díez.

"Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas", señala la UCO.

Además de Cerdán y Díez, la UCO también menciona a los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Juan Manuel Serrano Quintana, al empresario Javier Pérez Dolset, y al abogado de Cerdán Jacobo Teijelo y al ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver.

También cita a otros "colaboradores" como Leticia De la Hoz, actual abogada de Koldo.

En otro punto de ese mismo informe, se recoge que Leire Díez se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante agentes.

El comandante compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, es decir, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez

12 menciones a Sánchez

La protección de Pedro Sánchez aparece como uno de los ejes de la operación descrita por la UCO. De hecho, el nombre del presidente fue una constante en una de las reuniones clave de la trama.

Según declaró ante el juez el propio fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset mencionaron al presidente del Gobierno hasta en 12 ocasiones durante el encuentro.

Nueve de las alusiones a Sánchez salieron de boca de Dolset y las tres restantes de la propia Díez.

Stampa relató que ambos trasladaron una supuesta "preocupación" de Sánchez por distintas causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente.