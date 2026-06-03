Leire se reunió "al menos tres veces" con la directora de la Guardia Civil mientras activaba "actuaciones" contra la UCO

El comandante Rubén Villalba relató que Díez le habló de un plan para apartar a miembros considerados "elementos subversivos" dentro de la Guardia Civil.

Testimonios recogidos en el sumario afirman que Díez presumía de tener acceso directo a altos cargos del Gobierno y buscó influir en investigaciones internas.

La UCO señala que Díez utilizó su cercanía con González para instigar la apertura de investigaciones administrativas contra responsables de la propia unidad.

Leire Díez mantuvo al menos tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mientras se activaban actuaciones contra la UCO.

La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que Leire Díez mantuvo "al menos tres reuniones" con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco de una estrategia dirigida contra los investigadores que instruían causas de corrupción que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

Así consta en un informe incorporado al sumario de la causa, en el que los agentes destacan que existía una "relación" directa entre ambas previa incluso al nombramiento de González al frente del Instituto Armado.

Según la UCO, tras la llegada de González a la Dirección General "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Los investigadores sostienen que la conocida como fontanera del PSOE utilizó esa supuesta cercanía para "poner en marcha una serie de actuaciones en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Esas gestiones, según la Guardia Civil, desembocaron en la apertura de distintas informaciones reservadas contra responsables de la UCO.

La relación entre ambas también aparece reflejada en varias declaraciones testificales incorporadas al sumario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Varios testigos relatan cómo Díez aludía a su cercanía con la directora general de la Guardia Civil en conversaciones mantenidas con terceros.

Una de ellas es la del comandante Rubén Villalba, que compareció "de forma voluntaria" ante agentes de la UCO el pasado 28 de mayo, apenas un día después de que la unidad registrara la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación relacionada con los presuntos pagos a Díez.

Según su relato, Leire Díez se presentó como una persona con acceso a "los de arriba" y a "los de arriba del Gobierno" y comenzó a interesarse por distintas investigaciones relacionadas con el sector de los hidrocarburos, así como por información sobre la UCO y varios de sus principales mandos.

Durante ese encuentro, que se produjo el 10 de marzo de 2025 entre Díez y Villalba, siempre según el testimonio del comandante, Díez le trasladó su intención de impulsar una "purga" dentro de la Guardia Civil para apartar a lo que consideraba "elementos subversivos" del cuerpo.

Villalba aseguró que la exdirigente socialista le explicó que existía un plan inicial para actuar contra la institución "como un elefante en una cacharrería".

La declaración añade que, al término de aquella reunión, Díez le comunicó que "la Directora de la Guardia Civil estaba esperando el feedback de dicha reunión".

En un segundo encuentro celebrado el 26 de marzo de 2025, la exmilitante socialista volvió a solicitarle información sobre mandos de la Guardia Civil y responsables de distintas investigaciones y le aseguró que tenía previsto reunirse con Mercedes González "para hablar sobre su persona y su situación".

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