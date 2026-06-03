El juicio se le tuerce al hermano de Sánchez: la argucia de las dos actas de la Diputación refuerza que el puesto se creó para él

El informe oficial validaba a seis candidatos, pero otra acta y una tabla anexa al currículum de Sánchez solo le favorecían a él, generando más dudas sobre la transparencia del proceso.

Miembros de la UCO de la Guardia Civil han analizado correos y documentos que evidencian posibles maniobras para favorecer a David Sánchez en la adjudicación del puesto.

La existencia de dos actas de valoración con diferentes resultados y fechas idénticas refuerza la sospecha de irregularidades en el proceso de selección.

El juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, se centra en si la Diputación de Badajoz creó un cargo ad hoc para adjudicárselo en 2017.

El juicio contra el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, afronta este miércoles una sesión decisiva, que las acusaciones populares de esta causa esperan con ansia.

Desde el inicio de la mañana, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil repasarán los indicios de que la Diputación de Badajoz creó ad hoc para el artista un cargo en 2017 y se lo adjudicó.

Y, además, lo harán después de que, durante el lunes y el martes, las acusaciones populares —para contrarrestar las declaraciones testificales que no apuntalan sus tesis, que las hay— hayan apuntado insistentemente a supuestas argucias y tretas del organismo provincial para enchufar al hermanísimo.

Los guardias civiles que testificarán son todos ellos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). Uno de ellos, de hecho, es el teniente coronel Antonio Balas.

"Si Balas hace lo mismo que con Ábalos en el Supremo, me conformo", compara el letrado de una acusación popular del caso David Sánchez. El teniente coronel declaró el pasado 27 de abril en el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por corrupción.

Durante su larga testifical ante la Sala Segunda, el mando policial desgranó uno a uno los indicios que evidenciaban la "gran capacidad" de la trama a la que pertenecía el exdirigente para "acceder a estamentos de muy alto nivel" y, presuntamente, desplegar allí sus influencias.

En efecto, la declaración de estos miembros de la UCO —unidad encargada de las pesquisas de la causa contra David Sánchez— llega después de que las acusaciones populares, en los dos días previos, repitan sin descanso varias tesis que apuntan a que la Diputación pacense benefició indebidamente al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Este organismo, por ejemplo, elaboró actas distintas para valorar, de forma diferente y muy confusa, a David Sánchez y al resto de candidatos que aspiraron a dicha plaza.

En uno de estos documentos tan sólo se consideró apto al hermano de Pedro Sánchez. En otro, a un total de seis aspirantes. Existe, además, una tercera tabla de ponderación de méritos, con unos resultados distintos a los anteriores, que aparece, sorprendentemente, anexa al currículum que presentó el hermano de Pedro Sánchez al concurso.

En sus interrogatorios como testigos, ningún cargo o ex cargo de la Diputación ha sabido dar respuesta a estas incógnitas. Algunos, como advierten las acusaciones populares, aún siguen a sueldo del ente provincial y/o son miembros del PSOE regional.

Las dos actas mencionadas tienen la misma fecha: 29 de junio de 2017. No obstante, aunque sus conclusiones son diferentes, sí consideran a David Sánchez (apodado artísticamente David Azagra) como el candidato idóneo para desempeñar el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses. Así acabó sucediendo, hace ahora casi una década.

El informe que validó a seis candidatos es el único que forma parte del expediente oficial de la contratación, como advirtió la juez instructora de esta causa, Beatriz Biedma.

¿De dónde sale el otro acta, la que únicamente considera apto a Azagra? Figura en una cadena de correos electrónicos incautados durante la investigación del caso, tal y como encargó la magistrada, precisamente, a la UCO.

Ese e-mail fue enviado por Félix González, jefe de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación, a José Ramón Suárez, otro técnico del mismo departamento.

Previsiblemente, será ése uno de los indicios que subraye este miércoles la UCO. Pero hay más correos relevantes entre los miles de mails que los agentes incautaron y analizaron.

Ya de primeras, sorprende que el 10 de julio de 2017, día en el que está fechado ese correo, varios cargos de la Diputación se enviasen este documento; ya estaba determinado quién iba a obtener el puesto, lo que se había decidido el 30 de junio. Y sorprende también que hablasen acerca de un informe que ni siquiera es el incluido en el expediente oficial de contratación.

Además, esa tabla de ponderación de los méritos de David Sánchez arroja, en realidad, una puntuación de 95 sobre 100. Sin embargo, por error, el resultado sólo alcanza 90.

En ese mismo hilo de correos electrónicos, también estaba en copia Julián Expósito, uno de los miembros de la comisión de evaluación, quien lo reenvió a la acusada Juana Cintas, la entonces responsable de Recursos Humanos de la Diputación.

El CV de David Azagra

Por otro lado, existe otro elemento muy llamativo —advertido por las acusaciones populares durante el juicio— entre la documentación enviada por la Diputación a la juez Biedma.

El currículum vitae de David Sánchez incluye, en su última página, una tabla, en un formato muy similar a las tablas de las dos actas, que recoge otra ponderación de los méritos del hermano del hoy presidente del Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, suma 100.

Bajo la tabla, aparece un faldón que recoge que, tras haber sido entrevistado, se considera que "concurren todas las habilidades y actitudes del participante", cuyo nombre no se especifica, "para el desempeño las funciones directivas del puesto objeto de convocatoria".

Parece, por tanto, un texto genérico, que no alude a ningún aspirante concreto. ¿O se trata de una tabla perfecta, con la máxima puntuación atribuida a David Sánchez? En todo caso, ¿por qué aparece incluido en su CV?

Encima de la tabla, además, sí aparece, a modo de epígrafe, el título "Valoración de la documentación presentada por David Sánchez Pérez-Castejón".

Probablemente, los agentes de la UCO también aludan al correo enviado entre dos jefes de conservatorio que, bajo el asunto "El hermanísimo", tan sólo incluye un enlace a las bases del puesto de coordinador de los centros musicales de la ciudad.

Y al correo que Luis Carrero envió en 2022 a David Sánchez, en el que el primero se ofrece a sí mismo para ocupar en un cargo en la Diputación.

Carrero, asesor en el Palacio de la Moncloa en aquel año, también está acusado, al igual que su amigo Azagra, al que se refería en ese mail como "hermanito". En 2023, el exasesor, finalmente, obtuvo un cargo en el ente provincial. Él fue el único candidato que se interesó por el puesto de jefe de sección de Actividades Transfronterizas.

La declaración de Balas y de otros cinco miembros de la UCO llega, además, sólo unos días después de que una resolución del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz implique al PSOE en una supuesta operación para torpedear a la juez Biedma mientras instruía el caso Hermanísimo.

Este magistrado investiga a Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista. En su resolución, atribuye a Santos Cerdán el haber ideado, en 2024, mientras aún era secretario de Organización del PSOE, una operación, "con cargo a los fondos del partido", para boicotear las investigaciones penales contra miembros del entorno y de la familia de Pedro Sánchez.

Díez, durante una de sus reuniones en el marco de este supuesto plan delictivo, manifestó: "Si Balas está muerto, mejor. (...) No quiero que se convierta en verdugo de todos nosotros".