El director de la Guardia Civil nombrado por Marlaska ordenó a la UCO enterrar el 'caso David Sánchez' y no ser "proactiva" contra la corrupción del PSOE

La orden de mantener un perfil bajo se produjo tras la incautación y análisis de miles de correos electrónicos por parte de la UCO, ordenados por la juez instructora Beatriz Biedma.

El caso investiga una supuesta adjudicación irregular de una plaza en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, impulsada por el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Dos agentes de la Guardia Civil afirman que se les indicó no ser "proactivos" y mantener un perfil bajo en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

El exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría ordenado a la UCO elaborar un informe que concluyera que no había nada en el caso David Sánchez.

Un agente de la Guardia Civil sostiene que el exdirector general del Cuerpo, Leonardo Marcos, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) que elaborase un informe que concluyese "que no había nada" en el llamado caso David Sánchez.

Esta causa, que comenzó en 2024, cuando Marcos era el máximo responsable de la Guardia Civil, está actualmente siendo juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz.

El pasado jueves fue el primer día en el que David Sánchez se sentó en el banquillo de los acusados. A su lado, Miguel Ángel Gallardo, el exlíder del PSOE extremeño y quien, supuestamente, impulsó la adjudicación irregular de una plaza en la Diputación pacense al hermano de Pedro Sánchez.

Dos agentes de la Guardia Civil sostienen que el DAO (director adjunto operativo) del Cuerpo ordenó "ponerse de perfil" y "no ser proactivos" en el caso Hermano, en el que, por entonces, estaba siendo investigado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Está previsto que ambos acusados declaren este jueves.

Este miércoles, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe policial, incluido en el sumario de otro procedimiento (el llamado caso Leire) que recoge los testimonios de dos agentes de la Guardia Civil. Ambos coinciden en señalar que el DAO de la Benemérita les ordenó mantener un perfil bajo en la investigación contra David Sánchez.

Por orden de la juez instructora Beatriz Biedma, la UCO incautó y escrutó miles de correos electrónicos enviados y recibidos por David Sánchez y otros cargos de la Diputación pacense, los mismos que, a día de hoy, se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial.

Según el testimonio de uno de estos dos agentes, Marcos, molesto con esta decisión judicial, ordenó que el informe resultante del análisis de esos e-mails concluyese "que no hay nada".

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