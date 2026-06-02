El testigo que vaticinó por 'mail' que 'el hermanísimo' de Sánchez ganaría la plaza declara en el juicio que comentó un "rumor"

Yolanda Sánchez, receptora del correo, declaró que no prestó mucha atención al asunto del email y defendió que el proceso selectivo se realizó correctamente y que la incorporación de David Sánchez fue útil por la carga de trabajo existente.

El cargo de David Sánchez era de alta dirección, una situación inédita para esa función, y su designación generó críticas e incomodidad en el propio Valentí, quien llegó a considerar la idea un despropósito.

Valentí afirmó que desconocía si el puesto de coordinador de los conservatorios estaba pre-adjudicado a David Sánchez y que solo había oído rumores sobre su posible participación.

Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio de Badajoz, declaró que el asunto 'El hermanísimo' en un correo hacía referencia a rumores sobre la candidatura de David Sánchez, hermano del presidente.

El 19 de mayo de 2017, dos jefes de conservatorios de Badajoz intercambiaron un e-mail que incluía, únicamente, un enlace a las bases del puesto de coordinador de los conservatorios pacenses, que acababan de ser publicadas en la web de la Diputación.

Dicho correo no sería excepcional si no fuera porque el asunto del mismo era clarificador: "El hermanísimo". Y sucede que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses acabó siendo adjudicada al poco al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Casi una década después de aquel mail, este lunes, Evaristo Valentí, el ya exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, declaró como testigo en el juicio en el que se analiza si aquel nombramiento fue un enchufe. Si fue una cuestión de apellido, una designación ad hoc en favor del menor de los Sánchez Pérez-Castejón .

Obligado a decir la verdad, Valentí señaló en la Audiencia Provincial pacense que eligió dicho asunto, y no otro, debido a que sabía que David Sánchez iba a concurrir a dicha plaza. Y porque él, y no otro, era el candidato más llamativo.

Por ello, las acusaciones populares de esta causa (Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias y Abogados Cristianos) solicitaron su declaración. Y su testifical ha sido la primera del juicio del llamado, precisamente, caso Hermanísimo.

Valentí admitió este lunes ante el tribunal que, con esas dos palabras como asunto del mail, se limitó a comentar "el rumor" de que David Sánchez "se iba a presentar a la plaza". "Llama mucho más la atención que el resto [de candidatos]", se justificó.

En todo caso, negó saber si ese puesto estaba pre-adjudicado al hermano de Sánchez, como, por contra, sí concluyó la juez instructora del caso, Beatriz Biedma.

De hecho, la magistrada sí dio bastante importancia al correo de Valentí. Lo consideró un indicio del supuesto amaño en este presunto caso de nepotismo.

Este lunes, en la Audiencia Provincial, el ya exdirector del Conservatorio Superior Bonifacio Gil subrayó que el nombre de David Sánchez ya se mencionaba en los mentideros del ámbito musical extremeño. "El rumor era que [el hermano de Pedro Sánchez] iba a optar a la plaza", enfatizó.

'E-mail' entre los dos jefes de conservatorio. EL ESPAÑOL

De hecho, Valentí aseguró que supo que David Sánchez iba a presentarse al proceso de elección "uno o dos días antes" de que se publicase la lista de candidatos.

Ahora bien, el citado e-mail, que recoge la alusión al hermanísimo, está fechado en mayo de 2017, ya el mismo día en el que se hicieron públicas las bases del concurso.

"¿Era común llamar a este proceso con el nombre de Hermanísimo?", preguntó José María Bueno, abogado de Manos Limpias, la acusación popular que presentó la denuncia original que dio origen al caso Hermanísimo.

"Yo había oído ese calificativo y ya está... Yo había oído que había posibilidad de que esa persona se presentara", defendió Valentí, quien quiso matizar, tan sólo en lo relativo a ese correo, su declaración durante la instrucción.

Cuando era director del Conservatorio Superior de Badajoz, Valentí fue muy crítico con la designación de David Sánchez como coordinador de las actividades de éste y de un segundo centro.

Como reconoció este lunes, "era problemático encajar ahí a alguien que estaba fuera de la estructura de los conservatorios".

Además, el cargo de David Sánchez era de alta dirección, algo inédito para las funciones que tenía asignadas. Es más, durante un tiempo, ese puesto estuvo inactivo y era desempeñado por profesores de los conservatorios. Tanta fue su indignación, que Valentí amagó con dimitir en 2017.

"Es posible que sí, que lo considerase un despropósito, una idea disparatada", admitió al ser interrogado por el abogado Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír).

Evaristo Valentí relató en la Audiencia Provincial que preguntó a otra de las acusadas de este caso, la entonces encargada del Área de Cultura de la Diputación, Elisa Moriano, sobre los "rumores" sobre David Sánchez y la plaza.

Según narró el testigo, ésta le recomendó desoír las habladurías y "no hacer caso".

Durante su declaración en instrucción, Valentí admtió ante la juez Biedma que sí le "extrañó" la elección del hermano del hoy presidente del Gobierno como coordinador de los conservatorios.

"O si la plaza era para él"

Por su parte, Yolanda Sánchez, la receptora del e-mail, declaró este lunes que Valentí "aludió a David Sánchez como persona relacionada con este puesto". Pero, según dijo, no recuerda si le dijo que el hermano del presidente del Gobierno "iba a optar a la plaza o si era para él".

Preguntada por el correo, la testigo manifestó que no le dio mucha importancia. Que no recuerda si llegó a mirar el asunto del mail, que incluía el apelativo de El hermanísimo. Que los ojos, generalmente, se le van directos al contenido.

"Yo sé que hubo un proceso selectivo y entiendo que se hizo como debería, evidentemente", defendió Yolanda Sánchez. "Su ayuda nos vino muy bien, la carga de trabajo era tremenda", subrayó acerca de la incorporación de David Sánchez a la Diputación, hace casi ya diez años.