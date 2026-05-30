Zapatero ocultó al Senado que vendió a 'Julito' Martínez una casa cercana a la playa en 2011, el año que dejó la Moncloa

Empresas controladas por Julito usaron la antigua casa de Zapatero como domicilio social, y parte del dinero recibido de Plus Ultra fue transferido al expresidente y a la agencia de sus hijas.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la UDEF investigan la relación entre Zapatero y Julito, vinculada a posibles comisiones ilegales y al entorno de la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente no mencionó esta operación inmobiliaria en su comparecencia ante la comisión del Senado sobre el caso Koldo, a pesar de ser preguntado por su relación con Martínez.

Zapatero vendió en 2011, el año que dejó la Moncloa, una casa cercana a la playa a Julio 'Julito' Martínez, considerado su 'testaferro' por la Policía.

El empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, a quien la Policía considera el "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, compró en 2011 una casa propiedad del expresidente del Gobierno.

Ese año fue el último que Zapatero ocupó el Palacio de la Moncloa. Aquel 2011, Zapatero dimitió como jefe del Ejecutivo y convocó elecciones anticipadas.

La venta de ese piso se menciona en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incluido en el sumario del caso Zapatero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Cuando el exdirigente socialista declaró el pasado 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, pese a ser preguntado por su relación con Martínez Martínez, no mencionó la compraventa de ese inmueble, ubicado en una urbanización residencial de Vera (Almería).

"¿Puede explicar con precisión qué tipo de relación personal mantuvo con Análisis Relevante y cómo separó esta actividad de cualquier decisión pública?", planteó la senadora de Más Madrid Carla Delgado.

"Tengo una relación con Julio Martínez Martínez desde hace años, casi después de salir de la Moncloa. Sobre todo, vinculada a la actividad deportiva", aseguró Zapatero, que ocultó aquella temprana relación comercial.

El exdirigente y el empresario son amigos y aficionados ambos al running, actividad que practican juntos en alguna ocasión. Ahora bien, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que Julito también es el "testaferro" del expresidente.

"Muchos años después de mi salida de la Moncloa", prosiguió Zapatero en el Senado, "él [Julio Martínez] toma la iniciativa de hacer, junto a otras personas, una consultora [Análisis Relevante SL]. Y trabajo para ella".

"Yo tengo una relación de confianza con los amigos. Julio Martínez es mi amigo. Nunca me pidió absolutamente nada extraño o irregular. Lo tengo que decir así públicamente", finalizó, tajante.

En ningún momento, durante sus más de cuatro horas de comparecencia, mencionó la venta del piso de Vera. No obstante, la ONIF, unidad adscrita a la Agencia Tributaria (AEAT), sí la recoge en su informe.

La ONIF detalla que el piso que compró Julio Martínez estaba ubicado en la calle Tortuga Boba, a tan sólo 13 minutos a pie de la costa, según los cálculos de Google Maps.

Julito, nacido en la localidad alicantina de Elche, lo adquirió en una fecha indeterminada —el informe no lo precisa— del año 2011, el mismo en el que Zapatero dejó de ser presidente del Gobierno y abandonó el Palacio de la Moncloa.

Como vendedores del piso, según el informe de la ONIF, figuraron Zapatero y su esposa Sonsoles Espinosa.

Posteriormente, Julio Martínez Martínez vendió la propiedad a la mercantil Compañía Inversora de Superficies SLU. Dicha sociedad pertenecía "al entorno de control de su hermano", tal y como detalla la oficina antifraude.

En 2023, la vivienda fue vendida a un tercero, "momento en el cual salió de manera definitiva del entorno personal y familiar de los hermanos Martínez Martínez".

Fragmento del informe de la ONIF.

La Audiencia Nacional investiga tanto al expresidente como al empresario por, supuestamente, formar parte de un entramado dedicado a influir en la Administración pública a cambio de comisiones ilegales y en favor de ciertas empresas.

Principalmente, de la aerolínea Plus Ultra, a la que en marzo de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un rescate de 53 millones y de la que una empresa de Julito cobró miles de euros. Posteriormente, esta compañía, Análisis Relevante SL, envió dinero a Zapatero y a la agencia de marketing de sus dos hijas.

La ONIF, autora del informe sobre la venta del piso, también ha detectado que al menos dos de las más de 30 empresas que llegó a controlar Julito declararon la antigua casa de Zapatero como su domicilio social entre 2020 y 2025, periodo analizado por la Agencia Tributaria.

Una de ellas es la compañía Voli Analítica SL. Como publicó EL ESPAÑOL, se trata de una de las tres empresas a través de las que Julito cobró de la aerolínea Plus Ultra en ese mismo lustro un total de 458.000 euros. Y esa cantidad es muy similar a la que, posteriormente, transfirió a Zapatero.