El fiscal frena el tercer grado dado por el Gobierno vasco a Olarra Guridi, etarra condenado a más de 2.000 años de cárcel

La progresión al tercer grado queda paralizada hasta que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria tome una decisión.

La Fiscalía argumenta que pese a la evolución positiva del interno, aún no es suficiente para justificar la semilibertad, especialmente por la gravedad de los delitos.

El Gobierno vasco, a través de su Departamento de Justicia dirigido por María Jesús San José, le había otorgado la semilibertad tras 24 años en la cárcel.

La Fiscalía ha recurrido la concesión del tercer grado penitenciario a Juan Antonio Olarra Guridi, exjefe militar de ETA condenado a más de 2.000 años de prisión.

La Fiscalía ha recurrido la concesión, por parte del Gobierno vasco, del tercer grado penitenciario a Juan Antonio Olarra Guridi.

Este etarra, que fue jefe militar de la banda terrorista ETA, es el asesino del fiscal Luis Portero, al que mató en el año 2000, y está condenado a penas que suman más de 2.000 años de prisión. Ha cumplido 24 entre rejas.

La pasada semana, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, en manos de la consejera socialista María Jesús San José, optó por concederle la semilibertad.

Ahora bien, con el recurso presentado este jueves por el fiscal Carlos García Berro, esta medida queda paralizada hasta que se pronuncie el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

A través de un comunicado, la Fiscalía ha informado de que toma esta decisión debido a que no será hasta 2032 cuando finalicen los 30 años de cumplimiento máximo impuestos a Olarra Guridi.

Aunque el fiscal sí reconoce una "relevante evolución positiva" del interno, cree que aún es pronto para concederle la semilibertad, que le permitiría salir de la cárcel de Martutene durante el día y sólo regresar a dormir.

"Los hitos fundamentales de cumplimiento continúan proyectándose en un horizonte temporal todavía alejado, lo que resulta determinante a efectos de valorar la procedencia de la progresión de grado", subraya García Berro.

Además de por esta "evolución favorble", el Gobierno vasco concedió la semilibertad al etarra por su "asunción de responsabilidad" y por su participación en programas de justicia restaurativa.

También, por su "buen uso de los permisos de salida disfrutados".

Ahora bien, como indica el fiscal, "esa evolución positiva, siendo relevante, no resulta por sí sola suficiente para fundamentar la progresión al tercer grado de momento, debiendo ser ponderada conjuntamente con el resto de circunstancias penales y penitenciarias concurrentes".

"Especialmente", añade, "en supuestos de delitos de terrorismo de extrema gravedad", como sucede con aquellos por los que fue condenado Juan Antonio Olarra Guridi.

"En definitiva", concluye la Fiscalía, "la evolución tratamental, aun siendo positiva, no ha alcanzado todavía el grado de consolidación exigible en este tipo de delitos, lo que determina la improcedencia de la progresión acordada en este momento".