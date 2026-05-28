La fiscal apoya al abogado de David Sánchez y ve "prescrito" el más leve de los delitos por los que se sienta en el banquillo

La fiscal, Begoña García, este jueves, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Begoña García, no obstante, apoya a la juez instructora del 'caso Hermano' y considera completamente legal la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía ha solicitado archivar para David Sánchez el delito de "aceptación de nombramiento ilegal" por estar prescrito. El delito prescrito está relacionado con su nombramiento como coordinador de los conservatorios de Badajoz en 2017. David Sánchez sigue acusado de prevaricación y tráfico de influencias, delitos considerados más graves. La fiscal Begoña García ha defendido tanto la prescripción del delito menor como la labor de la jueza instructora Beatriz Biedma.

La Fiscalía ha solicitado este jueves archivar para el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, el delito de "aceptación de nombramiento ilegal", derivado de la concesión, en 2017, de una plaza en la Diputación de Badajoz.

Desde este jueves, dicho nombramiento está siendo enjuiciado por constituir, supuestamente, un enchufe, por haber sido otorgado ad hoc por su parentesco.

La fiscal del caso, Begoña García, considera "prescrito" este delito, que se habría producido en 2017, cuando el artista se convirtió en coordinador de los conservatorios de Badajoz.

Este ilícito, no obstante, tan sólo conlleva una multa de tres a ocho meses y no es el único por el que David Sánchez se sienta en el banquillo. También está acusado de prevaricación y tráfico de influencias, más graves.

Este jueves, en la primera sesión del juicio del caso Hermano, la fiscal también ha apoyado a la instructora de esta causa, la juez Beatriz Biedma, frente a las tesis de varias defensas, que la acusan de haber encabezado una "investigación prospectiva".

De esta forma, la Fiscalía ha dado una de cal y una de arena a David Sánchez: apoya, al igual que su abogado, la prescripción del delito de aceptación pero ha avalado, de forma tajante, la labor de Biedma.

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