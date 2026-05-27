La trama de Leire Díez y Cerdán ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que no ratificase que entregó dinero al PSOE

La empresaria, Carmen Pano, en su declaración el pasado octubre en la 'comisión Koldo' en el Senado. Borja Sánchez-Trillo Efe

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Las claves Generado con IA El juez Santiago Pedraz señala indicios de que Leticia de la Hoz ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que modificara su declaración judicial. Carmen Pano declaró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, por orden de Víctor de Aldama, en dos entregas de 45.000 euros cada una. La presunta trama, dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez, buscaba desestabilizar investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno de Sánchez. Según el auto, los implicados discutieron la posibilidad de pagar a Pano y consideraron necesario negociar con ella antes de su declaración ante el juez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que hay indicios de que la abogada del exasesor Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria imputada en el 'caso hidrocarburos' que aseguró en sede judicial haber realizado una entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, "con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

El magistrado detalla en su auto el funcionamiento de la presunta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" investigaciones judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo de Sánchez.

Carmen Pano ratificó en distintas instancias judiciales que llevó 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama. La empresaria detalló que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros en bolsas.

El vídeo del chófer de Carmen Pano ante el juez: "Ella se bajó, se dirigió a Ferraz, yo sabía que llevaba dinero y vino sin bolsas"

Pedraz sospecha que la presunta trama , que habría ofrecido "remuneraciones" a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de "información" que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno, "también centró sus actuaciones" sobre Pano, "a la que habrían llegado a ofrecer una cuantía de 50.000 euros" con el objetivo de cambiar su declaración, que en un primer momento había trascendido únicamente a la prensa.

"Pano se encontraba citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial. Unos días antes de su declaración, (el abogado) Ismael Oliver --imputado en esta causa-- se puso en contacto con Leire (Díez), haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella", según Pedraz.

Oliver le habría dicho a Díez: "Es importante y si queréis lo negocio yo", a lo que la exmilitante socialista, según el auto, habría respondido: "Negócialo. Si puedes, hazlo".

Pedraz sostiene que, tras lograr la autorización, Oliver y Díez hablaron de "comprar" a Pano:"Esta se vende. Debemos saber comprar", se dijo en aquella conversación, según refleja la resolución.

"Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo", detalla el magistrado.