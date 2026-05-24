"Gertru, podemos consensuar los conceptos": así amañaban las facturas un empleado de Julito y la secretaria de Zapatero

Según la UDEF, esta facturación buscaba dar 'cobertura formal' a pagos destinados a Zapatero procedentes de empresas que habrían sido favorecidas por su red de influencias.

La secretaria, Gertrudis Alcázar, afirmó en un correo que había hablado 'con el Presidente Zapatero' sobre la facturación, lo que según la UDEF implica al expresidente en la operativa.

Correos electrónicos revelan cómo la secretaria de Zapatero y un empleado del empresario Julio Martínez 'consensuaban los conceptos' y los importes de facturas por servicios supuestamente inexistentes.

Correos electrónicos encontrados por la UDEF en los ordenadores del empresario de Julio Martínez Martínez, a quien los investigadores atribuyen el papel de testaferro del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ponen de manifiesto que éste conocía la dinámica de emisión de facturas presuntamente amañadas a través de las que se articuló el cobro de dinero recabado por Análisis Relevante.

Los informes de la UDEF sostienen que sería la secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, la que ejecutaría "las órdenes directamente dictadas por éste" y la que estaría en comunicación con Cristóbal Cano, el empleado de Martínez que gestionaba el día a día del entorno societario controlado por el empresario.

Ambos se habrían encargado de dar una "cobertura formal" a los pagos de Análisis Relevante destinados a Rodríguez Zapatero con fondos que provendrían de empresas favorecidas por la red de tráfico de influencias del expresidente.

Esa cobertura formal se instrumentalizó a través de facturas "desvinculadas de la realidad económica", dicen los investigadores, esto es, por servicios inexistentes.

El 22 de septiembre de 2021, Gertrudis envía un correo electrónico a Cristóbal. Le informa de que "tengo que emitir una factura a Análisis Relevante por importe de 20.000 euros" y le pide que consulte "si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto".

Correo de la secretaria de Zapatero al empleado de Julio Martínez.

Dos días después es la empresa de Julio Martínez -no la oficina de Zapatero, supuesto prestador de los servicios- la que precisa los conceptos que deben figurar en las facturas, a qué período corresponderían e incluso el importe.

Los conceptos indicados son "asesoramiento informes correspondientes al 3º trimestre 2021" y "seminario sobre Latam", sin concreción alguna, ni siquiera de fechas. Cada factura debía ser de 10.000 euros.

Indicación de los conceptos e importes de las facturas.

En marzo de 2022, es Cristóbal el que escribe a Gertrudis. "Si en este trimestre que pronto termina habéis de emitir facturas, si os parece bien, podemos ir consensuando los conceptos de las mismas".

Correo de Cristóbal Cano a la secretaria de Zapatero.

La contestación de la secretaria de Zapatero implica a éste en la aparente componenda de las facturas. "Buenos días, Cristóbal. Lo he hablado con el Presidente Zapatero y me indica que a finales de mes me dirá. Pero si tenéis una propuesta pásamela o lo vemos y a finales de semana se lo digo".

"Lo he hablado con el Presidente Zapatero", afirma Gertrudis.

La intervención del expresidente del Gobierno se desprende también en otro correo de su secretaria de diciembre de 2022 dirigido igualmente al empleado de Julito Martínez. "Me dije mi jefe que tenemos que emitir factura por los informes trimestrales", escribe Gertrudis, que, sin embargo, no sabe las cantidades (pese a ser los prestadores del servicio) y pregunta a Cristóbal "si tengo que poner más importe".

Correo de Gertrudis Alcázar a Cristóbal Cano.

De la cadena de correos electrónicos la UDEF infiere que el "supuesto" prestador del servicio no se limita a emitir la factura, sino que pregunta al perceptor del mismo si las facturas están “ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”.

Intercambio de correos.

Para los investigadores, de estos documentos "se desprende la existencia de una operativa en la que la emisión de facturas no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que, por el contrario, se articulan con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas", señala el informe fechado el pasado 22 de abril

"Se observa cómo se consulta la adaptación a conveniencia de una o varias facturas, los conceptos a consignar o incluso los importes de las mismas", añade la UDEF.

"Como se aprecia en otras sociedades de la trama", concluye, "el modo de proceder y, particularmente, la estructura societaria instrumentalizada por Julio Martínez Martínez tendría la capacidad de generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles".