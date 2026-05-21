Archivada de plano la denuncia de Begoña por "agresión" contra Vito Quiles: "Es ella la que le acomete para echarle del local"

No se ha acreditado que Vito Quiles hubiera rodeado o zarandeado a la denunciante, según la resolución judicial.

El magistrado concluyó que el forcejeo no tiene relevancia penal para ninguna de las partes implicadas.

El juez determinó que en los vídeos del incidente se observa un forcejeo, pero es Begoña Gómez quien acomete para expulsar a Quiles del local.

La Justicia ha archivado la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por supuesta agresión en un bar de Majadahonda.

La Justicia ha archivado de plano la denuncia interpuesta por Begoña Gómez contra el agitador Vito Quiles, al que la esposa de Pedro Sánchez acusó de haberle "agredido" en el interior de un bar de Majadahonda (Madrid).

En una resolución fechada el pasado 12 de mayo, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Sergio Burguillo relata que, en los vídeos del suceso, "consta un forcejeo" entre Gómez y Quiles.

Ahora bien, el magistrado subraya que "es la denunciante [Begoña Gómez] la que sostiene el acometimiento principal (...) con intención de expulsar" al agitador del local de hostelería.

No obstante, el magistrado concluye que dicho forcejeo carece de relevancia penal para ambos implicados.

Como recuerda el juez, Begoña Gómez denominó a Quiles "agitador mediático" y le acusó de haber "invadido su esfera privada" mientras ésta estaba con dos amigas suyas en un bar de Las Rozas.

Asimismo, reprochó que el joven la "interpeló de manera agresiva" y le impidió abandonar el establecimiento, bloqueando su salida.

Ahora bien, el juez concluye, tras ver los vídeos del suceso, que "no se ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que [Quiles] haya rodeado a la denunciante con el brazo".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.