La "boutique" de ZP: el juez desvela una trama de tráfico de influencias con ramificaciones en Dubái y Venezuela

El juez apunta que la red utilizó sociedades pantalla y empresas vinculadas al entorno de Zapatero, incluidas las gestionadas por sus hijas, para canalizar y redistribuir fondos.

El despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid servía como centro de coordinación de la red, gestionando documentación, pagos y comunicaciones.

La trama, denominada 'finance boutique', habría gestionado comisiones ilegales para favorecer a empresas como Plus Ultra, que recibió un rescate público de 53 millones de euros.

El juez José Luis Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una red organizada de tráfico de influencias con ramificaciones en Dubái y Venezuela.

El juez José Luis Calama ubica a José Luis Rodríguez Zapatero como "líder" de una "estructura organizada" de tráfico de influencias, ejercido "ante autoridades nacionales y extranjeras", en favor de ciertas empresas y a cambio de supuestas comisiones ilegales.

En la resolución en la que cita a declarar al expresidente del Gobierno para el próximo 2 de junio, Calama denomina a esta red como finance boutique.

Este apelativo no es cosa suya. Ése era el nombre dado por algunos de los investigados al entramado internacional encabezado por Zapatero, quien habría cobrado mordidas por sus gestiones para, principalmente, garantizar que la aerolínea Plus Ultra obtuviese un rescate de 53 millones de euros públicos.

El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, también considera como una "pieza operativa esencial" de la red a María Gertrudis Alcázar Jiménez.

Esta mujer ejerce como secretaria en el despacho que Zapatero ocupa en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede nacional de su partido, el PSOE.

De hecho, el juez la señala como "usuaria principal" de una cuenta de e-mail, con dominio @presidentezapatero.com, y a través de la cual se habrían realizado labores de "coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red".

También, gestiones para "la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".

El despacho de Zapatero en Ferraz, según expresa el auto, es el "centro de coordinación" de la trama. Allí se "centraliza[ba] la coordinación de la red, la elaboración de documentación, la gestión de correos electrónicos y la comunicación con clientes y sociedades instrumentales".

Por ello, el juez Calama autorizó este martes a la Policía Nacional a que acudiese a registrarlo. El magistrado también autorizó la entrada de los agentes en las sedes de otras dos empresas.

La primera, Softgestor SL, dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y administrativa. La segunda, Inteligencia Prospectiva SL (anteriormente denominada Alaska Ilimitada), cuya sede se encuentra en Paseo de la Habana (Madrid).

Sin embargo, finalmente, la Policía no ha registrado —por motivos técnicos, la sede está en obras— , esta última. Tan sólo han requerido documentación.

Como administradores de Inteligencia Prospectiva SL figuran los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son hijos de un acaudalado empresario venezolano que fue investigado por la Justicia de su país.

En su resolución, Calama señala que esta mercantil "constituye un punto de entrada de fondos extranjeros" hacia la supuesta red criminal, "simulados como ampliaciones de capital".

Posteriormente, este dinero sería "redistribuido" en tres direcciones; todas ellas, vinculadas al entorno de Zapatero. La primera, hacia la compañía Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez (apodado Julito), amigo muy cercano del expolítico. La segunda, hacia la agencia de márketing gestionada por sus dos hijas, What The Fav SL. La tercera, hacia el think tank prochino Gate Center.

De hecho, este martes, agentes de la Policía también registraron, por orden de la Audiencia Nacional, la sede de la compañía administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Calama considera a esta mercantil un mero "centro de redistribución de flujos financieros". De hecho, es el "principal proveedor" de Inteligencia Prospectiva SL, que pagó 561.440 euros a la agencia de marketing.

Por su parte, Análisis Relevante recibió de de la empresa de los Amaro Chacón otros 380.208 euros. Posteriormente, la empresa de Julito remitió 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

Estos flujos, subraya el juez, "evidencian un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales". "What The Fav recibe además pagos de Pickashop, Agropecuaria Lucena, Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, así como transferencias procedentes de Gate Center y Thinking Heads Group", señala el juez.

Todas ellas son "entidades vinculadas igualmente a José Luis Rodríguez Zapatero". De hecho, el presidente de la consultora Thinking Heads es el mismo que el de Gate Center, Daniel Romero-Abreu Kaup.

El expresidente del Gobierno fue presidente del Consejo Asesor del think tank, así como conferenciante habitual de Thinking Heads.

En su resolución, Calama también subraya "la circunstancia de que [Zapatero] figure como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas, receptoras de importantes cantidades transferidas por What The Fav".

"Esto refuerza los indicios de que la sociedad actúa como canalizador financiero de la red. Opera como centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno", concluye el juez.

Por otro lado, el auto subraya que el Grupo Aldesa, propiedad de un conglomerado chino de la construcción, pagó 127. 050 euros a Análisis Relevante por "contratos de asesoría".

Como también destaca Calama en su resolución, otro de los investigados de esta causa, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, mencionó la finance boutique en una conversación de WhatsApp fechado en mayo de 2020. De hecho, señaló que ése sería el instrumento para el cobro de comisiones ilegales. "Por ahí vendrá la mordida", expresó Roselli.

Fuentes cercanas a la investigación también confirman a EL ESPAÑOL que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha solicitado información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Se trata del mismo organismo que, a través del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), concedió el millonario rescate a Plus Ultra en marzo de 2021, considerado el principal objetivo del Grupo Zapatero.

Pero no el único. El juez relata que la red liderada por el expresidente del Gobierno, por orden de éste, creó una sociedad offshore en Dubái para cobrar el 1% del total del rescate. Es decir, 530.000 euros.

Dicha compañía se llamó Landside Dubai Fzco. Estaba participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, mercantil propiedad de Julito Martínez y que suscribió con Plus Ultra un contrato para llevarse este porcentaje.

Idella también firmó acuerdos con Grupo Aldesa. Uno de ellos, fechado en octubre de 2021, estaba destinado a la "búsqueda de oportunidades de negocio" y recompensado con una contraprestación del 3% sobre el valor del negocio logrado.

La expansión internacional de la trama no acaba en Dubái. Tampoco, sus gestiones en favor de Plus Ultra.

Como relata el juez Calama, existió una "segunda línea de influencia" destinada a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, país en el que Zapatero tiene contactos de alto nivel.

Es conocida su buena relación con Delcy Rodríguez, la hoy presidenta de la República Bolivariana tras la detención de Nicolás Maduro.

La intervención ante la INAC tendría por objetivo asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra, para lo que la trama aprovechó, según el juez, "la posición de influencia" que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del Instituto, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.