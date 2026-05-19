"Zapatero intervino en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo y oro", afirma el juez

Las claves

Las claves Generado con IA El juez José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias a nivel nacional e internacional. La trama estaría compuesta por un entramado de sociedades instrumentales y testaferros, utilizada para canalizar fondos y ocultar operaciones ilícitas. Zapatero habría intervenido directamente en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con petróleo, oro, acciones y divisas. La red mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de países como Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos para influir en decisiones administrativas y facilitar operaciones comerciales.

La resolución en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama da la condición de investigado, por primera vez, a un expresidente del Gobierno de la etapa democrática, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirma textualmente que "las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros".

"Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos", añade la resolución, conocida en exclusiva por EL ESPAÑOL.

Calama sitúa "en el vértice de la estructura" a Rodríguez Zapatero, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel", subraya.

A continuación, la resolución desgrana un entramado de nueve empresas que habrían sido utilizadas para las operaciones de presunto tráfico de influencia a cambio de pagos que se investigan.

La operativa de la red, dice el juez, presenta rasgos comunes:. Uno de ellos es la creación de documentación ficticia, como contratos, facturas e informes.

Otro es la canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real.

Un tercero se centra en la ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal. También menciona el uso de administradores testaferros.

Y, finalmente, el instructor se refiere a "la intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

Los indicios recabados muestran que los clientes de la red "abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez". Este último es un empresario alicantino amigo estrecho del expresidente del Gobierno.

Las comunicaciones intervenidas a los miembros de la trama revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, "manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala", afirma el instructor.

En suma, resume el juez, la investigación "ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".