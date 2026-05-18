Begoña sostiene que no cometió "delito alguno", pide ser absuelta y dice que su asesora la ayudó en sus negocios "puntualmente"

El abogado de Gómez critica la actuación de las acusaciones populares, acusándolas de usar el proceso para dañar la reputación de su clienta.

El escrito de defensa solicita que testifiquen en el juicio empresarios y directivos como Rosauro Varo, Miguel Escassi y Joaquín Goyache.

Su defensa argumenta que la asesora Cristina Álvarez sólo la ayudó de forma puntual en sus negocios, negando el delito de malversación.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sostiene que no cometió ningún delito y pide ser absuelta si es juzgada por un jurado popular.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sostiene que no cometió "delito alguno" y pide ser absuelta si acaba siendo juzgada por un jurado popular.

Así consta en el escrito de defensa de Gómez, firmado por su abogado, el exministro Antonio Camacho, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento, de 23 folios y fechado este lunes, también expresa que Cristina Álvarez, la asistente de la mujer de Sánchez también encausada en el llamado caso Begoña, la ayudó en sus negocios de forma "puntual", sin cometer, por ello, el supuesto delito de malversación que se atribuye a ambas.

Asimismo, el escrito de defensa de Gómez solicita que, si se celebra un juicio en su contra, declaren en él, como testigos, el empresario Rosauro Varo, el directivo de Google Miguel Escassi o el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, entre otras personas.

El pasado mes de abril, el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, propuso que la esposa de Sánchez fuese juzgada por, en total, cuatro supuestos delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Peinado también concluyó que esta causa judicial debía ser enjuiciada mediante un jurado popular. Es decir, por nueve ciudadanos legos en Derecho, quienes tendrían que decidir si Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, son inocentes o culpables.

El abogado Antonio Camacho trata de evitar que su clienta sea finalmente juzgada. Para ello, ha presentado ya un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jeráquicamente superior al juez instructor. Ahora bien, si finalmente se celebra un juicio, el letrado, como plasma en su escrito, defiende que Gómez debe ser absuelta, al no haber cometido ningún delito.

Por otro lado, Camacho critica la "mala fe" de las acusaciones populares de este procedimiento (Hazte Oír, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento para la Regeneración Política de España).

El abogado las acusa de "instrumentalizar el proceso penal como mecanismo de presión" y de generar "daño reputacional" a la mujer de Sánchez.

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