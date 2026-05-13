El gestor del bar Franky declara al juez que emitió a petición de Koldo seis facturas falsas a nombre de una constructora

Moreno asegura que actuó siguiendo las indicaciones de García, quien alegó estar "pasando un mal momento".

La emisión de estas facturas falsas habría servido para blanquear presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de obra pública.

Cinco de las facturas falsas se emitieron a nombre de la constructora Acciona y una sexta a una UTE en la que participaba la empresa.

El asesor fiscal del bar Franky, Miguel Moreno Purroy, declaró que emitió seis facturas falsas a petición de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.

Miguel Moreno Purroy, asesor fiscal del bar Franky, ubicado en Pamplona, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que emitió seis facturas falsas a nombre de la constructora Acciona y a petición de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.

García está siendo investigado por el juez Ismael Moreno por supuesta corrupción, por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalló que, a través de la emisión de facturas falsas en el bar Franky, el exasesor de Transportes blanqueaba las supuestas mordidas.

Este miércoles, como testigo, Moreno ha señalado que, entre 2016 y 2018, rellenó seis facturas ficticias de la forma en que le indicó García, que era quien le indicaba el importe.

Según ha detallado, cinco de ellas fueron emitidas a nombre de Acciona y una sexta, fechada en 2017, a nombre de una UTE (unión temporal de empresas) de la que formaba parte la constructora.

Moreno Purroy ha relatado ante el juez que Koldo García le solicitó operar de esta forma debido a que, según le dijo, estaba "pasando un mal momento". "Me dijo que luego él ya se apañaba con la empresa", ha relatado el asesor fiscal del bar Franky.

El contable ha señalado que acudía al local, regentado por un amigo suyo, en torno a dos veces por semana. Por ello, desconoce si García comía allí y con quién.

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