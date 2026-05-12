Una acusación popular del 'caso Leire' vuelve a pedir al juez que declaren la mano derecha de Cerdán y el ex 'dircom' del PSOE

Hazte Oír también recurre la negativa del juez a incorporar una querella contra Leire Díez por supuestas maniobras para desacreditar a una juez.

El audio entregado en la reunión fue grabado por Villarejo y menciona al suegro de Pedro Sánchez y supuestas maniobras contra el presidente del Gobierno.

En la reunión de abril de 2024 en la sede del PSOE participaron Leire Díez, Santos Cerdán, Antonio Hernando, Patricia López, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset.

Hazte Oír ha solicitado nuevamente al juez que citen como testigos a Juanfran Serrano y Ion Antolín por su presencia en una reunión clave del 'caso Leire'.

Hazte Oír, una de las acusaciones populares del llamado caso Leire, ha vuelto a solicitar al juez Arturo Zamarriego que interrogue como testigos a Juanfran Serrano y a Ion Antolín.

Serrano es diputado socialista y fue mano derecha de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE ahora investigado por supuesta corrupción.

Antolín fue director de comunicación (dircom) del Partido Socialista y, durante una breve etapa, de sólo 20 días, secretario de Estado de Comunicación.

¿Qué tienen, además, en común? Hazte Oír solicita que sean interrogados, ya que ambos estuvieron presentes en una reunión —celebrada en abril de 2024, en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz— con la principal investigada en esta causa judicial: Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Hubo más gente en aquella cita. También acudió el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. En la fecha en la que se celebró dicha reunión, Hernando era director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

En aquella sala de Ferraz también estuvieron el propio Santos Cerdán; la periodista Patricia López, ya fallecida; el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset.

Hernando ya declaró como testigo en esta causa judicial, en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez por sus supuestas maniobras para desbaratar investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dolset, al igual que la fontanera del PSOE, a la que acompañó a ésta y a otras reuniones, está investigado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Y Zamarriego aún tiene pendiente decidir si cita a declarar a Teijelo como testigo o como investigado.

Lo que sí hizo el juez el pasado 4 de mayo fue rechazar, "por el momento", el interrogatorio de Antolín y de Serrano, por lo que, ahora, Hazte Oír, en calidad de acusación popular del caso Leire, ha interpuesto un recurso contra esa decisión.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento, que insta a Zamarriego a desdecirse. Si no lo hace, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior.

Hazte Oír considera que el interrogatorio de Antolín y Serrano sería "útil", "pertinente" y "necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados".

¿Qué sucedió en aquella reunión en Ferraz con Leire Díez? La fontanera del PSOE y Pérez Dolset entregaron al partido una grabación, efectuada en 2014 por el excomisario José Manuel Villarejo, en la que se oye a éste mencionar las saunas que regentaba Sabiniano Gómez, el suegro, ya fallecido, del presidente del Gobierno. En estos locales se ejercía la prostitución.

En el clip, Villarejo insta a su interlocutor —Francisco Martínez, número dos de Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno— a emplear esta información contra Pedro Sánchez, líder del PSOE.

Ese audio forma parte del sumario del caso Villarejo, una macrocausa instruida en la Audiencia Nacional.

Desde aquel mes de abril de 2024 —coincidiendo, además, con el inicio del caso Begoña—, el Partido Socialista y el Gobierno pusieron en marcha una campaña que presentaba al jefe de ambos, Sánchez, como víctima de un complot parapolicial en su contra y de su familia.

Ahora bien, como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL y había ocultado el PSOE, en esa misma grabación, Villarejo relata que Pedro Sánchez, acompañado de su suegro, tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica a la que los socialistas culpaban de un supuesto plan contra el hoy presidente del Gobierno.

Por otro lado, este periódico publicó la resolución judicial que, pese al empeño del partido por judicializar su versión de los acontecimientos, tumbó su tesis.

Por todo ello, Hazte Oír pretende que Zamarriego interrogue a Juanfran Serrano y a Ion Antolín. No sólo porque estuvieron presentes en esa reunión, sino por las responsabilidades que desempeñaban para el PSOE.

El primero, como mano derecha de Cerdán y el segundo, como dircom del partido.

En su escrito, Hazte Oír reprocha que Zamarriego negase, "por el momento", estas citaciones. "No es [la acusación popular] la que debe acreditar la necesidad de la diligencia en un determinado momento procesal; es el instructor quien debe motivar su carácter inútil o perjudicial", señala el escrito.

"Decir que la prueba no es necesaria 'en este momento' no equivale a fundamentar su inutilidad: por el contrario, presupone que ostenta utilidad, sólo que diferida", añade el recurso.

"Y la prueba diferida es, en muchas ocasiones, la prueba frustrada, pues el recuerdo de los hechos se deteriora con el tiempo", advierte.

Por último, Hazte Oír también recurre otra decisión de Zamarriego: la de negar la incorporación al caso Leire de la querella que esta asociación presentó en los Juzgados de Badajoz.

La organización acusó a la fontanera del PSOE de realizar "maniobras (...) con el fin de desacreditar" a la juez que investigaba David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y que le acabó mandando al banquillo.

En su recurso, Hazte Oír recuerda al juez que él también está investigando "operaciones análogas". En su caso, "frente a mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y miembros de la carrera fiscal".