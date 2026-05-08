La Justicia concluye que el desembarco de los contagiados de hantavirus "no compromete la salud de la población"

El crucero 'MV Hondius', a su salida de Praia (Cabo Verde) este miércoles. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el desembarco en Canarias del buque con pasajeros contagiados con hantavirus. La Justicia concluye que no existen datos que indiquen que el desembarco comprometa la vida y salud de la población española. La decisión responde a un recurso presentado por el partido Iustitia Europa, que solicitaba frenar de forma urgente el desembarco del crucero MV Hondius.

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el desembarco en Canarias del buque con pasajeros contagiados con hantavirus.

Como consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Justicia señala que no existen "datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española".

Con esta decisión, la Audiencia Nacional da respuesta a la petición del partido político Iustitia Europa, que, a través de un recurso contencioso-administrativo, solicitaba que, de forma urgente, este órgano judicial frenase el desembarco del crucero MV Hondius.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.