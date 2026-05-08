La juez archiva la causa por la supuesta agresión a Santaolalla: "Las grabaciones no muestran agresión alguna de Vito Quiles"

Las claves

Las claves Generado con IA La juez ha archivado la causa por supuesta agresión de Vito Quiles a Sarah Santaolalla, al no apreciarse agresión en las grabaciones. Las cámaras de seguridad del Senado y los vídeos aportados no muestran que Quiles se acercara a Santaolalla. El médico forense concluyó que no existen lesiones objetivas o daños físicos en Santaolalla relacionados con el episodio investigado. Pese a la denuncia y el apoyo recibido, incluida escolta policial, la magistrada señala que no hay pruebas de agresión por parte de Quiles.

La juez que investigaba la denuncia por agresión interpuesta por Sarah Santaolalla contra Vito Quiles ha archivado la causa judicial.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada concluye que, en los vídeos que grabaron el encuentro entre ambos a las puertas del Senado, "no se aprecia agresión alguna por parte del investigado".

"El investigado [Vito Quiles] ni siquiera llega a aproximarse a la señora Santaolalla", indica la juez, antes de recordar que, pese a ello, la analista política y tertuliana televisiva solicitó una orden de protección.

De hecho, tras haber denunciado una supuesta agresión, varios ministros le brindaron su apoyo y hasta Interior le asignó escolta policial durante unos días.

En su resolución, fechada este jueves, la juez relata que "el objeto" de este procedimiento ha sido "la supuesta agresión sufrida por la denunciante, Sarah Santaolalla" a la salida de un acto en el Senado.

Por ello, el Juzgado ha analizado tanto grabaciones de las cámaras de seguridad de la Cámara Alta como las aportadas por la Policía y por el propio Quiles.

En ninguno de esos clips se aprecia que el agitador agreda a la tertuliana, que, pese a ello, comenzó a llevar un cabestrillo en sus apariciones públicas tras el suceso.

"Resulta evidente que, dado que los presuntos hechos denunciados han sido grabados, tanto por el propio investigado como por las cámaras de seguridad del Senado, tales imágenes son la principal diligencia a tener en cuenta", explica la juez.

"Las grabaciones aportadas por el señor Quiles no muestran agresión alguna, constatándose en las mismas que que el investigado ni siquiera llega a aproximarse a la denunciante", subraya la magistrada.

Por otro lado, el médico forense que analizó a Santaolalla concluyó que "no constan" lesiones objetivas o daños físicos que puedan relacionarse con el episodio investigado.

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