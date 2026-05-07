Ábalos ataca al fiscal, a Aldama y a la prensa en los 33 minutos de su última palabra: "Pagos de 10.000 euros, ¡qué barato soy!"

José Luis Ábalos y Koldo García, ayer por la tarde en la última sesión del juicio, detrás del abogado del primero, Marino Turiel./ Efe

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Ábalos critica al fiscal, al empresario Víctor de Aldama y a la prensa durante su intervención final en el juicio. Ábalos niega haber recibido pagos de 10.000 euros mensuales y califica las acusaciones de poco sensatas y sin evidencia. El exministro se queja de limitaciones en su defensa y denuncia que su culpabilidad estaba presupuesta desde el inicio del proceso. Koldo García, también acusado, niega haber recibido dinero de Aldama y afirma que le ofrecieron mentir para evitar la cárcel, lo cual fue desmentido por el abogado del PP.

"Siento agotar la paciencia de la Sala pero es la última palabra y tengo que aprovechar porque me juego la poca vida que me queda". Así, en un tono entre victimista y resignado, quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE, José Luis Ábalos, se ha dirigido a los siete jueces del Tribunal Supremo que ahora, tras un juicio que empezó el pasado 7 de abril, deberán decidir sobre su culpabilidad o inocencia.

Fueron 33 minutos que el exnúmero 3 del PSOE y exministro de Transportes convirtió en lamento y ataque. Se quejó de tener limitadas sus posibilidades de defensa por no haber tenido acceso, dijo, al contenido de todos los dispositivos que la UCO les incautó a él y a su asistente, Koldo García. Y sentenció por anticipado que ya "desde el primer auto, la presunción de mi culpabilidad estaba presente".

A partir de ahí repartió críticas a los medios de comunicación y sus "juicios paralelos", al fiscal Luzón, al empresario Aldama, a la UCO (que "se ha esmerado en que toda la instrucción sea inculpatoria") y al magistrado instructor Leopoldo Puente, cuyas decisiones fueron avaladas por otros tres magistrados de la Sala Penal. Ábalos reprochó a Puente que escribiera que causaba "estupor" que siguiera siendo diputado, "lo que ponía de manifiesto que yo era culpable".

Ábalos, al Supremo: "Tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos"

Al mismo tiempo consideró poco menos que ridículas las acusaciones: "Se me dice, sin ninguna evidencia, que participo en el cobro de 10.000 euros mensuales de Aldama. Qué barato que soy. No es sensato. Transportes es un Ministerio en el que, si se quiere, las posibilidades son brutales. Pero no para 10.000 euros ni para un chalé ni para un contrato simulado".

"Si todo lo que me tienen que reprochar como ministro son dos contratos temporales...", dijo en otro momento en referencia al 'enchufe de su examante, Jésica Rodríguez, y de Claudia Montes en empresas públicas.

"¿Eso es colonizar la Administración, como dice el fiscal? Es una frase muy del PP", espetó a Luzón, el responsable de una Fiscalía que en este momento está pidiendo 15 años de cárcel para el exministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández, por el 'caso Kitchen'.

Y luego cargó contra Aldama: "Aprovechándose de un marco político con una polarización excesiva, vio una gran ventaja en politizar la cuestión y empezar a señalar a cargos del Gobierno. Con el tiempo estamos viendo que algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El fiscal dice que su contribución ha sido completada con su declaración en el juicio. Pero lo que dijo fue que Pedro Sánchez era el número 1. No creo que se completase la contribución con eso".

"Me parece muy bien que Aldama se arrepienta, aunque no sé en qué causa. Pero tendría que ver los daños colaterales. En la celda le doy vueltas a la cabeza: ‘¿qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño?’", manifestó.

Víctor de Aldama escuchaba desde su asiento. No hizo uso del derecho a la última palabra.

Sí lo ejerció Koldo García, que aprovechó una intervención repetitiva y deshilvanada para decir, sin prueba alguna, que "me ofreció el abogado del PP que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido todo y no voy a mentir. Tengo que aguantar que me digan: ‘ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel, y tu hermano, y entonces tu hija….’ ".

Koldo García revela que el abogado del PP le ofreció colaborar "mintiendo y engañando"

En la misma que Ábalos, sostuvo que "si tuviera los móviles les podría explicar la verdad. Me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel. Claro que he hablado con Ángel Víctor, María Jesús Montero, Bolaños...a todos les he ayudado cuando no eran nadie, pero ahora hay que dejarme de lado al igual que a Ábalos".

A la salida de la vista, el abogado del PP, Alberto Durán, desmintió tajantemente a Koldo. "Es totalmente falso", dijo.

García negó también los pagos de Aldama. "Le ayudé todo lo que pude. Pero si me dicen que he aceptado un solo euro de él, no: está mintiendo".

Aldama "está viviendo de todos nosotros porque ha metido a Ábalos y a Koldo en la cárcel con mentiras", añadió.

Y optó también, en algún momento, por el dramatismo: "Ustedes", manifestó a los jueces, "me van a decir que, en vez de seis meses en prisión, voy a estar 10 años. Bueno, ustedes deciden. La cuestión es que no voy a poder ni pasear, ni llevar al colegio a mi hija, no voy a poder empezar ningún trabajo más. No es que sea muy listo, mis formas son lo que son. Pero tan malo, tan malo, tan malo creo que no he sido".