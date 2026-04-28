Pérez de los Cobos declara que no detectó "irregularidades" en el pago de fondos reservados mientras se desplegó la 'Kitchen'

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos declara como testigo del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional. E. E.

El coronel señala que no recuerda el pago de fondos reservados para una operación policial llamada 'Kitchen'. Y declara que el exministro Fernández Díaz no tenía control sobre estos gastos.

Las claves

Las claves Generado con IA El coronel Diego Pérez de los Cobos declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen y afirmó que no detectó irregularidades en el pago de fondos reservados mientras dirigía el control de esos gastos. Pérez de los Cobos aseguró que su función era la de cajero y que no tenía control sobre la finalidad última de los fondos, sino solo sobre el control documental de los pagos. No recuerda ningún pago nominativo ligado a la Operación Kitchen ni ningún recibí firmado por Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, o por el excomisario García Castaño. El coronel explicó que el sistema de control de fondos reservados era en cascada y que nunca se realizó una auditoría tras la revelación de la Operación Kitchen en 2015.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado como testigo en el juicio del caso Kitchen en relación con el uso de fondos reservados para financiar la supuesta operación parapolicial presuntamente diseñada en 2013, desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, para sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación sensible para el partido.

Entre 2013 y 2015, y hasta 2018, Pérez de los Cobos fue director de gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, con competencia sobre esta materia.

"Mi función era la de cajero", ha resumido. "Y el cajero tiene un control documental, no sobre la finalidad última de la utilización de esos gastos", ha añadido, antes de subrayar que, en ese periodo, "nunca" detectó "ninguna irregularidad".

Uno de los acusados, Sergio Ríos, quien fue chófer de Bárcenas, está acusado de suministrar información a la supuesta trama parapolicial a cambio de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados y que le habría pagado uno de los acusados: el excomisario José Manuel Villarejo.

Preguntado por el abogado de este último, el coronel ha indicado que, a su juicio, Villarejo no podría disponer de fondos reservados sin la intervención de sus superiores.

A su vez, ha señalado que, por su "experiencia profesional de 40 años en la Guardia Civil", considera que "no es extraordinario" pagar a un colaborador una cantidad fija al mes.

Pérez de los Cobos ha indicado que, de existir alguna irregularidad en torno a algún pago, son "los jefes de unidad" los encargados de "valorar si un gasto se adecúa a lo que la ley establece como necesario para la seguridad del Estado y, por lo tanto, no debe justificarse". "Será él el que lo autorice y, en su caso, con el control de su jefe inmediato. Pero ese control de la finalidad última no sigue subiendo, escalón a escalón, hasta el nivel más alto [del Ministerio del Interior]".

Preguntado por el fiscal, el coronel ha indicado que no recuerda el pago de fondos reservados para una operación policial llamada Kitchen o relativa a Bárcenas. "Es verdad que el listado de operaciones que nos llegaba, mensualmente, superaba el centenar o los dos centenares", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que no recuerda ningún gasto nominativo destinado al excomisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, uno de los investigados en esta causa, pero que no ha ido a juicio debido a su estado de salud. "No lo recuerdo, pero a mí, desde luego, no me suena".

A su vez, Pérez de los Cobos ha señalado que tan sólo despachó una vez con el exministro Jorge Fernández Díaz para explicarle "este mecanismo tan enrevesado" del pago de fondos reservados. "Lo entendío y yo nunca más volví a comparecer sobre este tema con el ministro hasta que tuve que comparecer en la comisión de Secretos Oficiales".

Interrogado por la Abogacía del Estado, Pérez de los Cobos ha indicado que la figura del titular de Interior no se encargaba de supervisar o controlar la gestión que su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, efectuaba sobre los fondos reservados. "Que yo sepa, no. A través de mí, no".

"¿Jorge Fernández Díaz le preguntó por el pago a algún confidente?", ha preguntado el abogado del exministro. "No", nunca.

Preguntado por el abogado de Martínez, Pérez de los Cobos ha señalado que el sistema de pago de fondos reservados fue siempre la misma que en estapas anteriores o posteriores. Y que jamás llegó al gabinete de Coordinación y Estudios ningún recibí firmado por Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, por Enrique García Castaño

Asimismo, el testigo ha indicado que no percibió un aumento significativo en la cantidad global de fondos reservados abonados entre 2013 y 2015, cuando tuvo lugar la Operación Kitchen.

Este martes, el coronel ha indicado que existen "distintos órganos que pueden haver uso de fondos reservados" y "en cada uno de esos niveles hay una caja". "Hay un sistema de control en cascada: la caja superior de ese árbol, en lo relativo a Interior, estaba residenciada en el gabinete que yo dirigía", ha detallado.

"Por debajo de nosotros estaban la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y la de la Guardia Civil. A primeros de mes, yo hacía una lllamada telefónica a los responsable de caja de cada una, para que me dijeran las cuantías que habían consumido el mes anterior. Con la suma, yo expedía un talón e iba a ver al secretario de Estado de Seguridad. Esas cantidades había que extraerlas, en efectivo, del Banco de España. Para ello, se necesitaban dos de las tres firmas autorizadas: yo, el secretario de Estado y el director del otro gabinete del secretario de Estado", ha explicado.

"Lo habitual era que yo fuera al despacho del secretario del Estado con el talón relleno ya. Lo firmaba él y lo firmaba yo. Y una autorización a una persona para que retirase esos fondos del Banco de España", ha relatado Pérez de los Cobos.

Posteriormente, ha explicado que, tanto en la Policía como en la Guardia Civil, existe "un libro registro" con el listado de salidas de fondos reservados. A cada una de ellas, se le asigna un código, correlativo a cada recibí.

Asimismo, según ha explicado, existía un desglose de los fondos entre la parte dedicada a las operaciones y la destinada a obtener información. A su vez, ambos se dividían en unas nueve o días categorías: colaboradores fijos, ocasiones, compras de material...

"Puede haber una operación (...) en una comisaría de Cáceres en la que se paga a 25 colaboradores, en plural, y a la Secretaría de Estado lo que le llega es el global de lo consumido en el mes anterior en cuanto pago a colaboradores de la operación equis", ha ejemplificado.

En su declaración ante el juez de instrucción, Pérez de los Cobos ya negó haber estado al tanto del pago con fondos reservados para la Operación Kitchen, dado que no tenía información sobre los confidentes concretos o el detalle de las operaciones a las que se destinaba el dinero.

Por último, el testigo ha admitido que, pese a que EL ESPAÑOL desveló en 2015 la Operación Kitchen, no se acometió ninguna auditoría para supervisar el pago de fondos reservados.