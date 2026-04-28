El juez archiva la causa a los periodistas de El Español y 'El Mundo' detenidos mientras cubrían las protestas en Ferraz

Cargas policiales durante las protestas de Ferraz, en los alrededores de la sede nacional del PSOE. Rod

Las claves

Las claves Generado con IA El juez ha archivado la causa contra dos periodistas de El Español y El Mundo detenidos durante la cobertura de las protestas en la calle Ferraz. La resolución señala que los reporteros estaban trabajando y no participaron en los incidentes que motivaron otras detenciones. El magistrado propone juzgar a otras 13 personas arrestadas ese día por supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad o resistencia. La investigación, de dos años y medio, concluye que los periodistas actuaban como informadores y no realizaron acciones contrarias a los agentes.

El juez Juan Javier Pérez ha archivado la causa judicial abierta contra dos periodistas —uno de EL ESPAÑOL y otro, de El Mundo— que fueron detenidos el 15 de noviembre de 2023, mientras cubrían para sus respectivos medios las protestas convocadas en la madrileña calle de Ferraz.

Este periódico ha tenido acceso a la resolución, fechada el pasado 24 de abril, que decreta el sobreseimiento provisional de la causa para ambos reporteros.

Junto a ellos, ese día fueron arrestados más personas, un total de 13, a las que el juez sí propone juzgar por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad o resistencia.

Ahora bien, en sintonía con lo manifestado por los dos reporteros durante la instrucción de este procedimiento, el magistrado concluye que "no consta [que los dos informadores] participaran en las protestas".

Lo que "sí consta", subraya el juez, es "su condición de periodistas", acreditada por sus respectivos medios, "por lo que su presencia en el lugar [de los hechos] podía estar justificada por su profesión y no por una intención de participar en incidentes".

De hecho, el instructor indica en su resolución que una testigo, también periodista, declaró "que vio a ambos en la concentración, sin realizar ninguna actuación contraria a los agentes".

"Procede, por ello, el sobreseimiento provisional", finaliza Juan Javier Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.

En su resolución, el juez concluye, tras practicar las diligencias oportunas durante una investigación que ha durado dos años y medio, que los 13 individuos a los que ahora propone juzgar estuvieron presentes en las concentraciones de Ferraz, "que supusieron alteraciones del orden, como cortes de tráfico en varias calles".

Asimismo, el magistrado relata que estos 13 investigados "pudieron haber provocado altercados con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía presentes, formando parte de los grupos que arrojaron objetos" a los uniformados. Cuatro de ellos presentaron lesiones.

"En esos incidentes", indica el juez, también "estuvieron presentes" los dos reporteros que han sido investigados en este procedimiento, con la relevante salvedad de que lo hicieron "en su condición de periodistas" y "sin que conste que participaran en los hechos antes descritos".

13, a juicio

El juez Pérez explica que propone juzgar a los 13 investigados que no eran informadores debido a que todos ellos "fueron identificados, en distintas actuaciones policiales, como autores de los hechos".

También, "como miembros de los grupos desde los que se produjeron los lanzamientos de objetos a los agentes".

Durante la instrucción, varias personas declararon en favor de una parte de esos 13 investigados (que no son periodistas). Dijeron que no acudieron a las protestas. Un testigo, incluso, aseguró que estuvo en casa con uno de los individuos que integra ese listado y que éste no participó en los incidentes.

Ahora bien, el juez valora que "son amigos y conocidos" de los investigados en cuyo favor declararon, "por lo que su testimonio no es objetivo e imparcial".

"Por ello, en esta fase procesal, no se considera suficiente para acordar el sobreseimiento provisional respecto de estos investigados; sin perjuicio, obviamente, de la valoración que de ellos se realice, en su caso, en el juicio oral", finaliza el instructor.