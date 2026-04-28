Jordi Pujol Jr. declara que no recibió dinero en Andorra de constructoras y que no tuvo relación con la Generalitat

Las claves

Las claves Generado con IA Jordi Pujol Ferrusola ha negado ante la Audiencia Nacional haber recibido dinero en Andorra de las constructoras Isolux Corsán y Copisa. Pujol Jr. también ha declarado que no ha tenido ninguna relación con la Generalitat de Cataluña. El juicio del 'caso Pujol' investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia y el ocultamiento de millones de euros en Andorra. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Jordi Pujol Ferrusola la mayor pena del caso: 29 años de prisión.

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia Pujol, ha negado este martes en la Audiencia Nacional haber recibido dinero en Andorra de las constructoras Isolux Corsán y Copisa ni haber mantenido "ninguna relación" con la Generalitat de Cataluña.

"Nunca he recibido en Andorra nada de ellos, ni ellos han recibido por mi parte desde Andorra nada de mí. No he tenido ninguna relación con la Generalitat", ha señalado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que ha continuado el interrogatorio a este acusado que ya comenzó este lunes.

El juicio del llamado caso Pujol aborda el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia, que ocultó millones de euros en Andorra. La Fiscalía sostiene que ese dinero proviene de pagos de determinadas empresas a cambio, supuestamente, del amaño de contratos públicos.

Anticorrupción solicita la mayor pena de todo este procedimiento para Pujol Ferrusola: 29 años de prisión.

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