El hijo de Bárcenas declara que su padre le habló de una "grabación a Rajoy" sobre "la contabilidad B" del PP

El hijo de Luis Bárcenas, Willy Bárcenas, declara como testigo en la Audiencia Nacional. Europa Press

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Las claves Generado con IA Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP, declaró que su padre le habló sobre grabaciones secretas hechas a Mariano Rajoy y Javier Arenas relacionadas con la contabilidad B del partido. El hijo de Bárcenas afirmó que nunca escuchó dichas grabaciones y que los detalles sobre su contenido no los recuerda bien. Sergio Ríos, chófer de la familia e imputado en el caso Kitchen, fue contratado por recomendación de una persona vinculada a la seguridad del PP y es acusado de colaborar en el presunto espionaje a Bárcenas. Guillermo Bárcenas relató episodios de desconfianza, como que Ríos hacía preguntas sobre posibles documentos y que apareció en su casa tras un intento de secuestro pese a ser su día libre.

Guillermo Bárcenas Iglesias, hijo de Luis Bárcenas y de Rosalía Iglesias, ha declarado este lunes en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra el extesorero del PP y su entorno.

El cantante, conocido como Willy y vocalista del grupo Taburete, ha relatado que su padre le mencionó "unas grabaciones" que había efectuado en secreto al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a Javier Arenas, también dirigente del partido.

"Del detalle no me acuerdo bien, pero era algo de la contabilidad B, les daba el remanente que había quedado allí...", ha señalado. "Yo nunca he escuchado ninguna grabación. No, no", ha detallado, a preguntas de la abogada de la familia Bárcenas-Iglesias, Marta Giménez-Cassina.

El hijo de Bárcenas declara que su padre le habló de una "grabación a Rajoy"

Asimismo, el cantante ha subrayado que su familia contrató como chófer a Sergio Ríos, uno de los acusados en este caso, porque les vino recomendado "por una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular".

Ríos está acusado de haber colaborado, a cambio de 2.000 euros mensuales provenientes de los fondos reservados, con la presunta trama parapolicial dedicada a espiar al extesorero del PP y robarle documentación perjudicial para la formación política.

Willy Bárcenas ha declarado este lunes que, mientras trabajaba para la familia, el chófer comenzó a hacerle preguntas: "¿Tu padre de esto qué sabe? ¿Tú sabes dónde puede haber documentación?".

"Lo hizo bien... Nunca sospeché de él", ha admitido Guillermo Bárcenas. "Prescindimos de él por pérdida de confianza", ha detallado. "Él me llevaba a [la cárcel] de Soto del Real para ir a ver a mi padre", ha recordado el vocalista de Taburete.

El testigo también ha recordado el episodio que sufrió en su casa el 23 de octubre de 2013, cuando Enrique Olivares, disfrazado de cura y a punta de pistola, le retuvo junto a su madre en el domicilio familiar. Guillermo Bárcenas ha señalado que, tras ese suceso, Sergio Ríos apareció en la casa "muy pronto", pese a que aquella fecha "era su día libre".

Preguntado por el abogado de Sergio Ríos, el vocalista de Taburete ha admitido que su padre "pensaba que le escuchaban las conversaciones y sus teléfonos estaban pinchados".

El letrado de Ríos, además, ha subrayado que la mujer del exchófer trabajaba "a escasamente 150 metros" de la casa de los Bárcenas, a fin de justificar por qué su cliente apareció tan deprisa en el domicilio del matrimonio tras el suceso.