Begoña Gómez defiende los 'favores' de su asesora: "Moncloa planeó la boda de la hija de Aznar y cuidó al padre de Rajoy"

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Begoña Gómez presentó un dictamen al juez para justificar los favores recibidos de su asesora Cristina Álvarez. El documento recuerda que, en legislaturas anteriores, personal de Moncloa también realizó tareas personales para presidentes y sus familias. Se citan ejemplos como la organización de la boda de la hija de Aznar y el cuidado del padre de Mariano Rajoy en el complejo presidencial.

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha enviado al juez Juan Carlos Peinado un dictamen para defender los "favores" que le realizó Cristina Álvarez, la asesora también investigada por este magistrado.

En ese documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se recuerda que, en legislaturas pasadas, "personal de Moncloa", misma condición que posee Álvarez, planificó la boda de la hija de José María Aznar y cuidó del padre de Mariano Rajoy, que pasó a residir en el complejo presidencial cuando enfermó.

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