Cospedal se desmarca del espionaje a Bárcenas y declara que hizo a Villarejo "preguntas y no encargos en 8 o 9 reuniones"

Captura de la señal de vídeo de la Audiencia Nacional de la declaración como testigo de María Dolores de Cospedal. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA María Dolores de Cospedal declaró en el juicio del caso Kitchen que se reunió con Villarejo en ocho o nueve ocasiones, pero solo le hizo preguntas y no encargos. Cospedal negó haber encargado a Villarejo ningún seguimiento ni búsqueda de documentación relacionada con Luis Bárcenas y afirmó no haberle hecho ningún pago. Las reuniones con Villarejo fueron presenciales y siempre a iniciativa de él, en la sede del PP, y Cospedal explicó que buscaba información sobre posibles filtraciones y sospechas de espionaje al partido. Durante la sesión, la exministra aclaró que conoció a Villarejo por medio de su entonces marido, Ignacio López del Hierro, y que no intercedió para que recibiera contratos públicos.

La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha declarado este jueves en la decimoprimera sesión del juicio del caso Kitchen. En la Audiencia Nacional, la exdirigente ha señalado que, en 2008 o 2009, su entonces marido, Ignacio López del Hierro, le presentó a uno de los acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

Ahora bien, la exministra ha subrayado que éste nunca le informó de los hechos enjuiciados en el caso Kitchen: el supuesto dispositivo parapolicial para robar documentación a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

"¿Nunca le habló de seguimientos, de una búsqueda de documentación que pudiera ser perjudicial para el Partido Popular?", le ha preguntado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, a la también expresidenta de Castilla-La Mancha. "De ninguna manera. Nunca. Jamás", ha respondido Cospedal.

De Pascual, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, también ha preguntado a la exministra si realizó "algún tipo de pago" a Villarejo o si mantuvo con él una "relación remunerada".

Indignada por la pregunta, Cospedal lo ha negado tajantemente. "Yo le hago preguntas, pero no encargos", ha subrayado. El excomisario Villarejo está acusado en este procedimiento de formar parte de un dispositivo parapolicial, orquestado por el Ministerio del Interior, para sustraer a Bárcenas documentación perjudicial para el PP.

María Dolores de Cospedal sí ha admitido que se reunió con el expolicía "ocho o nueve veces", una vez se lo presenta su entonces marido, Ignacio López del Hierro.

"[Villarejo] le dijo a mi marido que me quería conocer. Y a mí me pareció bien conocerle", ha señalado Cospedal. "Que yo sepa, era policía en excedencia con empresas, recién condecorado por el entonces ministro del Interior. Me reuní con él ocho o nueve veces", ha precisado, a preguntas de la abogada del PSOE.

"Si todos tuviéramos una bola de cristal, quizá actuaríamos de otra manera", ha admitido Cospedal. "Pero parecía una persona muy bien considerada en la Policía", ha declarado. Según su versión, nunca habló con Villarejo por teléfono. Sólo de forma presencial. Ambos solían citarse, "siempre a iniciativa de él", en el despacho de la exdirigente ubicado en la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova.

"Yo le veía en mi condición de secretaria general del PP. No era amiga de esta persona ni me iba a tomar una copa con él ni nada por el estilo. Lo lógico es que las reuniones fueran ahí", ha señalado la exministra.

Cospedal ha relatado que, al inicio de su relación, Villarejo le comentó sus "buenas relaciones con la prensa". "Me dice que tiene posibilidades, a través de la prensa, de ayudarme a conocer cómo se están produciendo filtraciones de un sumario que afectaba a [la alcaldesa de Valencia] Rita Barberá. Era una señora y amiga mía", ha relatado la exministra.

"En esa misma época, teníamos en el PP la sospecha más que fundada de que estábamos siendo espiados, seguidos por alguien que tenía que ver con el Ministerio del Interior. Esa cuestión salió en la primera conversación él [Villarejo]", ha narrado Cospedal, quien ha admitido que Villarejo se comprometió a trasladarle cualquier novedad que descubriese sobre ese asunto.

La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha preguntado a la exministra si intercedió para "que se le adjudicasen contratos públicos a Villarejo", lo cual le ha costado una de las muchas reprimendas en su contra de la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios. "Nada de eso está en los escritos de acusación...", le ha afeado la jueza.

Como detalle curioso, uno de los ciudadanos que ha acudido a esta sesión del juicio —la vista es pública, cualquiera puede asistir— no era anónimo ni desconocido para la Audiencia Nacional. Sentado en primera fila de la sala, tras varios de los acusados, estaba Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr y quien ejerce la acusación contra Villarejo en otra pieza de esta misma causa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.