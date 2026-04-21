Bárcenas apunta a Rajoy como ideólogo del espionaje contra él y vuelve a implicarlo en el cobro de sobresueldos

La esposa de Bárcenas confirmó que él le habló de la existencia de la grabación, aunque nunca la escuchó personalmente.

Asegura que la operación para sustraerle pruebas se inició desde la cúpula del Partido Popular y luego se trasladó al Ministerio del Interior.

Bárcenas sostiene que le robaron documentos y un pendrive con un audio donde se escucharía a Rajoy recibiendo dinero en efectivo.

Luis Bárcenas declaró como testigo en la Audiencia Nacional, apuntando a Mariano Rajoy como ideólogo de la 'Operación Kitchen'.

Este lunes, el extesorero del PP Luis Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional. Y, al contrario que en ocasiones anteriores, no lo hizo ni como investigado ni como acusado.

Esta vez, de la solapa de su chaqueta gris colgaba una acreditación con una letra T mayúscula impresa en ella. Esa tarjeta le identificaba como testigo —de ahí la inicial—, como perjudicado por la supuesta operación parapolicial orquestada en 2013 para robarle documentación.

Pasadas las diez de la mañana, Bárcenas se sentó frente al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la que enjuicia el caso Kitchen. Y comenzó a relatar y a relatar, obligado por ley —como le recordó la magistrada Teresa Palacios— a decir la verdad.

El extesorero del PP aseguró haber sido víctima del robo de diversos documentos relativos a la contabilidad de la formación y de mensajes de WhatsApp intercambiados con periodistas, empresarios y otros políticos.

Pero no sólo eso: también sostiene que le fue sustraído un pendrive que contenía una grabación de audio en la que se escucharía cómo entrega dinero en efectivo a Mariano Rajoy cuando éste era presidente del Gobierno y del Partido Popular.

Durante su largo interrogatorio, de unas cinco horas, Bárcenas señaló, tajante, que el dispositivo parapolicial destinado a robarle documentación —la bautizada como Operación Kitchen— tuvo unos ideólogos diferentes a quienes estaban sentados, a escasos metros detrás de él, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

"Esta operación se inicia por los responsables del partido y luego (...) tiene un traslado al Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", defendió.

La declaración de Bárcenas, retransmitida a la sala de prensa de la Audiencia Nacional, este lunes. Europa Press

En el caso Kitchen están siendo juzgados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez o el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. Pero nadie que encaje en esa categoría de miembros de la cúpula del PP que Bárcenas mencionó este lunes ante el tribunal.

Está previsto que Rajoy declare el jueves, 23 de abril, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Pero de la solapa de la chaqueta de Rajoy colgará la misma T mayúscula que ha lucido este lunes Bárcenas. El expresidente del Gobierno será interrogado como testigo.

La grabación a Rajoy

En ese sentido, el relato de Bárcenas se asemeja a la tesis que la Fiscalía Anticorrupción defendió durante la instrucción del caso Kitchen. El Ministerio Público propuso, sin éxito, que el juez Manuel García-Castellón indagase en la responsabilidad de "dirigentes del partido político gubernamental", en referencia al PP.

Pese a ello, Bárcenas precisó en la mañana de este lunes qué se escucharía en el mencionado audio, del que detalló que él mismo lo grabó en secreto, con su iPhone, en el despacho de Rajoy, en la zona noble de la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid.

Según dijo, es una grabación "muy cortita". Pero suficientemente larga como para que se escuche, asegura, al expresidente del Gobierno coger un sobre con dinero en efectivo que él le entrega. ¿Qué había en su interior? El "saldo" restante de la contabilidad extraoficial del Partido Popular.

Y suficientemente largo también como para oír a Rajoy reprochar a Bárcenas que llevase una contabilidad física de estos sobresueldos, los llamados papeles de Bárcenas.

"Yo le entrego uno de esos papeles, el último. Él se gira y lo mete en una destructora de papeles. Era una fotocopia", relató el extesorero este lunes. Pero, salvo él, nadie admite haber escuchado ese audio, si es que existió.

La esposa del extesorero, quien lleva casada con él casi cuatro décadas, sí relató este lunes al tribunal, una vez finalizó la testifical de su marido, que éste le mencionó la existencia de una grabación en la que se escuchaba a Rajoy. Pero Rosalía Iglesias, también obligada a decir la verdad en la misma condición de perjudicada por la Operación Kitchen, admitió que nunca lo oyó.

Rosalía Iglesias, este lunes, durante su declaración en la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas sostiene que existió otra copia del clip. Y que él mismo la ordenó destruir. ¿Por qué? No lo explicó este lunes en la Audiencia Nacional.

Pero años atrás, en otra de sus declaraciones judiciales, sí expuso que lo hizo como gesto de buena voluntad para con el PP, durante algún periodo en el que ambas partes enterraron el hacha de guerra con la que se amenazaban mutuamente tras su despido como tesorero del partido.

Borrar una copia

Aquella segunda copia estuvo, según su versión, almacenada en la nube digital. Bárcenas relató este lunes que, mientras estaba en prisión provisional por el caso Gürtel, encargó a otro preso, llamado Isidro y experto en informática, que la borrase de dicho cloud. "Había una clave que permitía reproducir el archivo. Yo se la doy", señaló Bárcenas este jueves.

A través de una nota manuscrita, exhibida en esta séptima sesión del juicio del caso Kitchen, el extesorero encargó a Isidro lo siguiente: "Hay que destruir todos los audios de M. R. [siglas de Mariano Rajoy] cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos".

El plan era que el recluso aprovechase un permiso penitenciario para hacerlo. Cuando Bárcenas salió de prisión en 2015, no existían ya ninguna de las dos copias del audio de Rajoy. Ni la contenida en la nube ni la contenida en el pendrive.

El extesorero, no obstante, sí trató de localizar esta última entre las 25 cajas de documentos que había almacenado en el taller de arte de su mujer, Rosalía Iglesias. Pero no apareció. Ésa es la que asegura que la llamada trama Kitchen le robó.

Este lunes, preguntado por su abogada, el extesorero ha recordado que uno de los acusados en este juicio, Sergio Ríos, quien fue el chófer de la familia Bárcenas-Iglesias entre 2013 y 2015, tenía "acceso permanente" al estudio de arte. Y que gozaba de la confianza plena del matrimonio. Y que escuchaba sus conversaciones cotidianas en su domicilio y en el coche. Y que tuvo acceso a los móviles de Bárcenas.

Ríos está acusado de haber sido captado como confidente por la supuesta trama policial, a cambio de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados del Estado.