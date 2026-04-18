El juez frena el tercer grado que Interior dio a la 'grapo' no arrepentida Baños Andújar hasta avisar a sus víctimas

El Ministerio Fiscal respalda la postura del juez, quien subraya que el aviso a las víctimas refuerza la legitimidad democrática de la decisión sobre su excarcelación.

Interior concedió el tercer grado a Baños Andújar por razones humanitarias debido a su enfermedad grave, pero el juez considera prioritario garantizar los derechos de las víctimas.

La decisión judicial busca que las víctimas puedan personarse en el expediente y solicitar medidas como el alejamiento o recibir información antes de avanzar con la semilibertad.

El juez de la Audiencia Nacional ha paralizado el tercer grado concedido a María José Baños Andújar, exmiembro de los Grapo, hasta que se localice a sus víctimas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha frenado el tercer grado concedido por el Ministerio del Interior a María José Baños Andújar. Por el momento, esta medida queda congelada hasta que la Justicia no localice a posibles víctimas de esta terrorista no arrepentida, antigua miembro de los Grapo.

El 6 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, otorgó la semilibertad a Baños Andújar. Lo hizo "por razones humanitarias", debido a la "enfermedad muy grave" que padece.

No obstante, Castro, en una resolución fechada el pasado día 26, ordenó a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que, primero, localice a posibles damnificados por la actividad criminal de esta terrorista.

La intención del juez es ofrecerles que, si quieren, se personen en este expediente judicial para "obtener información" o sugerir que se le impongan a Baños Andújar ciertas medidas, como el alejamiento de sus víctimas.

La abogada de la interna, Bozhidara Matamoros, no está de acuerdo en este trámite. De hecho, ha recurrido la decisión del juez. Pero Castro no se desdice.

En una resolución fechada este viernes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado insiste en no autorizar el tercer grado de Baños Andújar hasta que sus víctimas estén localizadas y se les ofrezca personarse en el expediente.

Castro explica que su decisión se basa, sencillamente, en la aplicación del Estatuto de Víctimas del Delito. Y subraya que "toda víctima tiene derecho a ser informada" de una decisión administrativa como ésta.

De hecho, el tercer grado es el paso previo a la libertad condicional, que es lo que se pretende, por parte de Interior, con esta interna. Según el juez, las víctimas están legitimadas para recurrir.

Baños Andújar fue condenada por, entre otros, delitos de robo con violencia e intimidación. "Existieron víctimas concretas de sus actos, por lo que (...) resulta procedente requerir a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional [su localización]", expone el juez Castro.

En su recurso, la letrada de la interna alegó que, con este trámite, se "vulnera la tramitación urgente en el expediente de libertad condicional por enfermedad grave e incurable".

El juez de Vigilancia Penitenciaria no lo ve así. Recuerda que el Código Penal distingue entre "peligro patente para la vida del interno a causa de su enfermedad" y "enfermos muy graves e incurables".

María José Baños Andújar pertenece al segundo grupo. Y actualmente reside en un módulo de mujeres de la cárcel de Murcia II. No está interna en un departamento sólo para enfermos. "Sin embargo", expone Castro, la prisión ha informado de que "sí que acude a la enfermería siempre que lo consideran necesario los servicios sanitarios" de la prisión.

Así las cosas, el magistrado concluye que "no existe una urgencia tal que permita obviar el derecho de las víctimas" a ser localizadas y a que se les ofrezca personarse en este expediente judicial. El Ministerio Fiscal apoya la postura del magistrado.

"El simple ofrecimiento de información a las víctimas no agrava automáticamente la situación de la interna, no impone restricciones nuevas y no condiciona de forma automática la concesión de la medida", expresa Castro.

El juez señala en su resolución que, en los delitos de terrorismo, tanto la jurisprudencia como la práctica judicial se decantan por "una particular cautela informativa". Incluso, en el caso de los beneficios penitenciarios de carácter excepcional, como sucede con Baños Andújar.

Es más, el magistrado considera que, "desde una perspectiva institucional", el hecho de oficiar a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional "refuerza la legitimidad democrática" de la futura decisión que se adopte sobre la excarcelación de esta presa.

De esta forma, se "evitan situaciones de desinformación" y se "previenen conflictos o impugnaciones por la omisión de trámites garantistas".

A ojos de Castro, su decisión "no vulnera los derechos de la interna ni el carácter humanitario" que llevó a Interior a iniciar el camino para la concesión de la libertad condicional por enfermedad.

El juez sí solicita que los servicios médicos de la cárcel de Murcia II le alerten si se agrava el estado de salud de la interna. Y pide a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que le dé una "respuesta urgente".

Por otro lado, la decisión de Castro aún puede ser recurrida en apelación. Dado que el juez ha desoído la petición de la abogada de Baños Andújar y no se ha desdicho, la letrada todavía puede solicitar que el tribunal jerárquicamente superior al Juzgado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, corrija esta postura. Tiene de plazo los próximos cinco días para intentarlo.

De Bardem a Belarra

Los Grapo, siglas de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, fueron una organización terrorista española de extrema izquierda, de ideología marxista-leninista-maoísta, que estuvo activa entre 1975 y principios de la década de 2000.

Baños Andújar es uno de los rostros más conocidos de esta agrupación. Tanto es así, que desde la exministra Ione Belarra hasta los actores Javier Bardem y Willy Toledo han apoyado su salida de prisión.

De hecho, Belarra, actual secretaria general de Podemos, instó al Ejecutivo central a la excarcelación urgente de la interna.

"Cada minuto que pasa, la Justicia y el Gobierno están vulnerando los derechos humanos", escribió en su perfil oficial de Twitter a principios del pasado marzo.