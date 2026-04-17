Un juez de la AN pregunta al fiscal qué hacer con una denuncia contra Netanyahu por retener a un soldado español

El juez pregunta a la Fiscalía si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos y sobre las diligencias propuestas por el partido denunciante.

El incidente ocurrió el 7 de abril en el sur del Líbano, cuando un sargento español de la misión de paz de la ONU fue extraído de su vehículo y retenido de forma hostil por fuerzas israelíes.

La denuncia, presentada por el partido Iustitia Europa, acusa a Netanyahu y altos mandos militares israelíes de coacciones, detención ilegal y crímenes de guerra.

Un juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre una denuncia contra Benjamín Netanyahu por la retención de un militar español por fuerzas israelíes.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre una denuncia presentada en España contra Benjamín Netanyahu después de que las fuerzas de Israel retuviesen a un militar español.

La denuncia fue presentada por el partido político Iustitia Europa, liderado por Luis María Pardo.

Y, tal y como consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada este viernes, el juez Piña ha preguntado al fiscal sobre la competencia de la Audiencia Nacional para encargarse de la misma. También le pide opinión sobre las diligencias propuestas por Iustitia Europa.

En su denuncia, este partido político relata que el pasado 7 de abril, en el sur del Líbano, un convoy logístico del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) fue interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh.

Durante el incidente, un sargento español, miembro de la misión de paz de la ONU —es decir, uno de los llamados cascos azules—, "fue extraído violentamente de su vehículo y retenido ilegalmente, sufriendo un trato degradante".

El partido acusa a Netanyahu, primer ministro de Israel, de los supuestos delitos de coacciones, detención ilegal y de crímenes de guerra.

La denuncia también se dirige contra Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y, por tanto, superior jerárquico de las unidades implicadas.

A su vez, Iustitia Europa también apunta al responsable del Comando Norte de las IDF, en calidad de responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos.

En su denuncia, consultada por este diario, el partido subraya que "la condición" del soldado retenido como miembro de una "fuerza de paz internacional era inequívoca".

"Sus vehículos portan los emblemas de la ONU y las señalizaciones distintivas correspondientes, lo que excluye cualquier posibilidad de error en su identificación", reprocha.

Una vez recibida la denuncia, el juez Piña ha abierto este viernes diligencias previas, ya que "los hechos [narrados] presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Acto seguido, ha preguntado a la Fiscalía si considera que la Audiencia Nacional es competente territorialmente para investigar la denuncia.