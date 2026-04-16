La Fiscalía pide al juez un "impulso" para investigar ya la querella contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual

El alcalde ha negado las acusaciones y vincula la querella a desacuerdos internos tras la distribución de cargos en el Ayuntamiento después de las elecciones de 2023.

La solicitud de la Fiscalía se centra en que el Juzgado dicte el auto de incoación de diligencias previas, aún pendiente de aprobación.

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que inicie la investigación de la querella por supuesto acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez un "impulso procesal" para que se investigue, cuanto antes, la querella que una exedil de Móstoles presentó, por supuesto acoso sexual, contra el actual alcalde de la localidad, Manuel Bautista.

Así lo relatan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la decisión de la fiscal. En un escrito, presentado el 9 de marzo, la Fiscalía solicitó al Juzgado que moviese ficha y dictase el auto de incoación de diligencias previas, que da lugar al inicio de la investigación penal.

No obstante, las mismas fuentes señalan que, en su escrito, la fiscal no pide citar como investigado al alcalde, sino abrir ya la causa. "Aún no está dictado el auto de apertura de diligencias previas", señalan.

El pasado febrero, tras conocerse las acusaciones de la exedil, el alcalde de Móstoles descartó dimitir y negó haber acosado laboral o sexualmente a la denunciante.

El regidor mostoleño vinculó la querella a supuestos desacuerdos internos sobre la distribución de responsabilidades dentro del Ayuntamiento.

Según relató Bautista, esas discrepancias surgieron tras los comicios del 2023, cuando el PP de la localidad decidió que la denunciante no ocuparía ni la primera tenencia de alcalde ni la vicealcaldía, sino una concejalía.

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