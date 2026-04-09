El juez pide los informes psiquiátricos y psicosociales de la mujer policía que denunció al exDAO por violación

Las claves nuevo Generado con IA El juez que investiga al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado los informes psiquiátricos y psicosociales de la mujer policía que lo acusa de violación. La solicitud de estos informes fue realizada por la defensa de la supuesta víctima para acreditar el daño a su salud mental tras la presunta agresión sexual. Los informes solicitados fueron elaborados por un psiquiatra y por profesionales de un Punto Violeta que atendieron a la denunciante.

El juez que investiga a José Ángel González, antiguo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha solicitado los informes elaborados por el psiquiatra y por las profesionales de un Punto Violeta que atendieron a la mujer que acusa al exDAO de violación.

Así consta en una resolución judicial, fechada el pasado 6 de abril y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Fue la defensa de la supuesta vícitma —la mujer también es policía— la que solicitó al juez David Mamán esta diligencia, a fin de acreditar el daño a su salud mental que le habría producido la supuesta agresión sexual.

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